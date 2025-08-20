Proboszcz odchodzi z parafii, na koniec wywołał skandal. Z ambony padły oburzające słowa

W niedzielę 17 sierpnia podczas ogłoszeń parafialnych w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej (woj. małopolskie) ksiądz proboszcz Janusz Czajka po raz kolejny wywołał kontrowersje. O duchowny było już głośno w 2020 r., kiedy komentując debatę 10 kandydatów na prezydenta, wspomniał o „dziewięciu idiotach, kłamcach”. Proboszcz pytany o to, którego kandydata pominął, stwierdził, że „każdy może to rozumieć po swojemu”. Wtedy został ukarany naganą.

Ks. Czajka powoli odchodzi z parafii i żegna się z funkcją proboszcza – poinformował portal bochnianin.pl. Na wspomnianej mszy św. duchowny żegnał też wikarego, który od końca sierpnia będzie służył w innej parafii. Proboszcz zasugerował, że razem z wikariuszem mieli inne zapewnienia od biskupa. – Od samego początku nie miałeś łatwo. Pewnie wielu z was nie ma pojęcia co się tu działo – mówił ks. Czajka.

Łąkta Górna. Ks. Janusz Czajka szokuje słowami o Rafale Trzaskowskim

– Musiałeś się zmagać z nieprzychylnymi ludźmi, później zmagaliśmy się razem z nieprzychylnymi władzami gminy, dyrekcji szkoły, nauczycieli. Podziękujcie im za to. Kiedyś nas tu nie będzie. W wielu parafiach, w Limanowej, w Muszynie, są dwie godziny religii w siódmej, trzeciej klasie. W Łąkcie nie ma. Muszą księża odchodzić po walce. Podziękujcie proboszczowi z Żegociny, że powiedział: jedna godzina i koniec, głosujcie za Trzaskowskim, za aborcją, za eutanazją, za pedałami – dodał duchowny.

Wypowiedź została nagrana, a sprawę komentowali w poniedziałek lokalni ludowcy. Wiceprezes małopolskiego PSL Łukasz Krzysztofik zwrócił uwagę, że „w mszy św. uczestniczą dzieci, a w kościele nie powinno być miejsca na mowę nienawiści i obrzydliwą politykę”. Zapowiedział też skierowanie apelu do biskupa o podjęcie kroków. – Myślałem, że proboszcz się jakoś normalnie pożegna. Kościół nie jest miejscem do budowania takich treści. To rzeczy, które dzielą ludzi – ocenił Wojciech Wrona.

Ks. Janusz Czajka upierał się na niezgodne z prawem rozwiązanie

Wójt gminy Żegocina dodał w rozmowie z TVP3 Kraków, że zachowanie duchownego „jest dla niego niezrozumiałe, bo można odejść z honorem, w glorii, w chwale, a tutaj niestety taki skandal się trafił”. Samorządowiec tłumaczył „Gazecie Krakowskiej”, że ks. Czajka „upierał się, żeby gmina płaciła za dodatkową, drugą lekcję tego przedmiotu, a nie jest to zgodne z prawem”.

Rzecznik prasowy tarnowskiej kurii ks. Ryszard Nowak ujawnił Radiu Kraków, że proboszcz był we wtorek na wizycie u biskupa i złożył wyjaśnienia. Kuria zapowiada wyciągnięcie konsekwencji, ale na razie nie wiadomo, jakie one będą. Nie wiadomo również, gdzie dalej trafi ks. Czajka.

