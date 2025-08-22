Młodzi ludzie ranni w wypadku. O włos od tragedii na Podkarpaciu

W czwartek 21 sierpnia około godziny 17:30 dyżurny miejski otrzymał informację o zdarzeniu drogowym w Głogowie Małopolskim (woj. podkarpackie) na ulicy Rzeszowskiej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy ekipy wypadkowej rzeszowskiej komendy wynika, że 49-letni kierujący toyotą, mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego, jadąc w kierunku Rzeszowa, zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Podkarpacie. Wypadek w Głogowie Małopolskim. Trzy osoby poszkodowane

Następnie zderzył się z dostawczym oplem, który siłą odrzutu uderzył w ciężarowe volvo. W wyniku zderzenia toyota uderzyła jeszcze w pojazd marki MG. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby: 22-letni mieszkaniec powiatu opatowskiego kierujący oplem, 26-letni kierujący pojazdem marki MG oraz jego 26-letnia pasażerka.

Wypadek w Głogowie Małopolskim spowodował bardzo duże utrudnienia w ruchu. Przez kilka godzin, droga w miejscu wypadku, była całkowicie zablokowana. Utrudnienia trwały niemal do północy. Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez funkcjonariuszy.

