Szef MSWiA o nielegalnej migracji. „Służby Łukaszenki decydują się zwiększać swoją presję”

W poniedziałek 25 sierpnia w siedzibie MSWiA odbyła się kolejna z cyklicznych odpraw Marcina Kierwińskiego z szefami służb i wojewodami na temat sytuacji na granicach. Początek spotkania był dostępny dla mediów i opinii publicznej.

– Wydaje się, że sytuacja na granicy zachodniej i wschodniej jest opanowana i jest nawet chyba spokojniej niż jeszcze kilka tygodni temu. Widzimy, że im szczelniejsi jesteśmy, jeżeli chodzi o granicę polsko-litewską i im więcej wyłapujemy nielegalnych migrantów, tym coraz bardziej służby Łukaszenki decydują się zwiększać swoją presję na tym pierwotnym kierunku, z którym mieliśmy do czynienia, czyli na kierunku białoruskim – mówił minister spraw wewnętrznych i administracji.

Odprawa w MSWiA na temat sytuacji na granicach. Marcin Kierwiński o nielegalnej migracji

Kierwiński podkreślił, że według najnowszych danych ponad 300 osób próbowało sforsować naszą granicę, co pokazuje, że „presja wzrasta”. Jego zdaniem dzieje się tak, ponieważ „trochę wygląda na to, że Łukaszenka i służby rosyjskie widzą, że Polska domyka systemy przerzutów nielegalnych migrantów”. Szef MSWiA wskazał, że na pewno w najbliższych tygodniach, w okresie jesiennym, będziemy świadkami zwiększonej presji migracyjnej. W związku tym wiceministrowie Czesław Mroczek i Maciej Duszczyk „udają się na spotkanie ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Łotwy”.

Politycy „będą rozmawiać, jak podejmować kolejne działania uszczelniające ten odcinek granicy”. W połowie września ma zapaść decyzja o ewentualnym przedłużeniu kontroli czasowych. – Prawdziwy bój o bezpieczeństwo Polski toczy się na granicy wschodniej. Zawsze, niezależnie od emocji musimy zdawać sobie sprawę, że tam mamy do czynienia z teatrem działań. Zawsze będę to podkreślał, że na Wschodzie mamy państwa-organizatorów nielegalnej migracji – zaznaczył Kierwiński.

Koncert Maxa Korzha na Narodowym w Warszawie. „Będziemy reagować zasadniczo i twardo”

Minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnił również, że Polska „wspiera Ukrainę i robi wszystko, aby nasz sąsiad wygrał tę wojnę”. – Natomiast jeśli ktoś łamie nasze prawo, niezależnie od tego, jakiej jest narodowości, musi liczyć się z tym, że nie będzie w Polsce miał statusu gościa. Będziemy reagować w sposób zasadniczy i twardy – podsumował Kierwiński. Kolejna odprawa ma odbyć się około 10 września.

Czytaj też:

Warszawa podzielona. Spór o migrację wyszedł na ulice, spłonęła flagaCzytaj też:

Niebezpieczne incydenty przy granicy z Białorusią. „Kamienie i konary drzew”