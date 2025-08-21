Niebezpieczne incydenty przy granicy z Białorusią. „Kamienie i konary drzew”

Straż Graniczna poinformowała, że w środę 20 sierpnia doszło do ponad 190 prób nielegalnego przedostania się do Polski z Białorusi. Wśród cudzoziemców, którzy próbowali sforsować umocnienia, byli m.in. obywatele Afganistanu, Pakistanu, Erytrei i Gwinei.

Kryzys na granicy z Białorusią. Nowy raport SG

„W sumie 155 osób na widok polskich patroli od razu wycofało się w głąb Białorusi. Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Michałowie i Bobrownikach cudzoziemcy próbowali wbrew przepisom przekroczyć rzekę graniczną Świsłocz i Istoczanka” – czytamy w komunikacie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

„W ostatnim czasie odnotowujemy liczne ataki na polskie patrole. Tak też było i ostatniej doby. Osoby znajdujące się po białoruskiej stronie atakowały służby ochraniające granicę naszego państwa. Ze strony białoruskiej rzucane były kamienie i konary drzew” – podano w dalszej części krótkiego komunikatu.

Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Ujawniono statystyki

Straż Graniczna poinformowała także o sytuacji na innych granicach Polski. Wczoraj w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli na granicy z Niemcami skontrolowano ponad 8,5 tys. osób i ponad 3,4 tys. środków transportu. Wjazdu na terytorium RP odmówiono czterem osobom. Jeśli chodzi o granicę z Litwą, skontrolowano ponad 7,2 tys. osób i ponad 3,6 tys. środków transportu. Dwóm osobom odmówiono wjazdu na teren Polski.

Tymczasowe kontrole graniczne z Niemcami i Litwą zostały przedłużone do 4 października 2025 r. „Decyzja o przedłużeniu kontroli spowodowana jest utrzymującą się presją migracyjną wzdłuż granic z Niemcami i Litwą. Bezprecedensowa sytuacja, w której nielegalna migracja jest wykorzystywana jako narzędzie wywierania presji na suwerenne państwo jakim jest Rzeczpospolita Polska, wymaga zastosowania niestandardowych i adekwatnych do skali zagrożenia rozwiązań” – podało MSWiA.

