Czarny scenariusz dla Ukrainy? Polacy nie wierzą w moc Trumpa. Sondaż dla „Wprost”

Chociaż między bajki trzeba było włożyć obietnicę Donalda Trumpa o tym, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin po wygraniu wyborów prezydenckich w USA, to nie można odmówić mu tego, że pod jego przywództwem rozmowy w tej sprawie nabrały tempa.

Najpierw Putin, potem Zełenski. Tak Trump zabiega o pokój w Ukrainie

W połowie sierpnia Trump spotkał się z Władimirem Putinem na Alasce. Rosyjski dyktator był witany z honorami, a na płycie lotniska przechadzał się po czerwonym dywanie, aby uścisnąć dłoń oczekującego na niego przywódcy Stanów Zjednoczonych.

Kilka dni później Donald Trump w Gabinecie Owalnym przyjął Wołodymyra Zełenskiego, a następnie format rozmów został rozszerzony o europejskich liderów. Dyskusja przebiegła w dobrej atmosferze i niczym nie przypominała scysji, która wybuchła podczas poprzedniej wizyty prezydenta Ukrainy w Białym Domu.

Z komunikatów, które wysyła Donald Trump, roztacza się wizja nieodległej możliwości wstrzymania działań zbrojnych w Ukrainie, a słowo „postęp” jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Prezydent USA poinformował także o kolejnym kroku, który ma przybliżać do przełomu. Obecnie podejmowane są wysiłki na rzecz zorganizowania spotkania między Władimirem Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Jeżeli uda się do tego doprowadzić, ma odbyć się kolejna rozmowa, do której dołączy Donald Trump.

Trump doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie? Sondaż dla „Wprost”

W sondażu, który na zlecenie „Wprost” przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, czy negocjacje, w które zaangażował się Donald Trump, doprowadzą do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

52,6 proc. ankietowanych uważa, że wysiłki amerykańskiego prezydenta nie przyniosą pozytywnych skutków, a 24,5 proc. wierzy, że podejmowane działania doprowadzą do zakończenia wojny. 22,8 proc. badanych nie ma zdania w sprawie.

Najwyższy odsetek optymistycznych odpowiedzi został odnotowany w grupach: mężczyzn (31,6 proc.), respondentów w wieku 35-49 lat (32,7 proc.), z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,1 proc.) i z miast do 20 tys. mieszkańców (31,3 proc.).