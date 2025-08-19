Mikrofony uchwyciły, co Trump wyszeptał do Macrona. „To brzmi szalenie”

W poniedziałek 18 sierpnia Donald Trump przyjął w Białym Domu Wołodymyra Zełenskiego. Najpierw rozmowy odbywały się między stroną amerykańską i ukraińską, a następnie format spotkania został rozszerzony i dołączyli do niego europejscy liderzy, w tym m.in. Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Emmanuel Macron oraz Frederik Merz.

Wojna w Ukrainie. Dojdzie do spotkania Zełenskiego i Putina?

Po zakończeniu rozmów prezydent Ukrainy podziękował Donaldowi Trumpowi i innym politykom za ich wysiłki na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji i przywrócenia pokoju w Ukrainie. Jak sprecyzował, rozmowy były „długie i szczegółowe”.

Wśród poruszonych tematów była m.in. sytuacja na polu bitwy, a także gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które miałyby zostać udzielone przez kraje europejskie w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. – Cieszy mnie, że USA deklarują gotowość do koordynacji i wcielania w życie tych gwarancji – powiedział prezydent Ukrainy.

Jeszcze tego samego dnia Donald Trump wykonał telefon do Władimira Putina, a następnie poinformował o rozpoczęciu przygotowań do organizacji spotkania Zełenskiego z Putinem. Miejsce tego wydarzenia ma zostać ustalone w późniejszym terminie. Jeżeli uda się doprowadzić do wspomnianego spotkania, ma zostać zorganizowane kolejne, w którym udział weźmie także Trump.

Trump nie zdawał sobie sprawy, że jest nagrywany? „To brzmi szalenie”

Przed spotkaniem z europejskimi przywódcami mikrofony zarejestrowały krótką wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych na temat tego, w jaki sposób odbiera rozmowy z Władimirem Putinem. Można przypuszczać, że Donald Trump nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego wypowiedź usłyszy ktoś więcej, niż prezydent Francji, do którego się zwracał.

– Myślę, że (Putin – red.) chce zawrzeć porozumienie – szepnął do Emmanuela Macrona. – Myślę, że chce zawrzeć porozumienie dla mnie, rozumiesz? To brzmi szalenie – dodał Donald Trump.

Czytaj też:

Napięcie wokół szczytu w USA. Dlaczego zabrakło Polski? Nawrocki wyjaśniaCzytaj też:

Nietypowy przedmiot w Białym Domu. Tak Trump chciał wywrzeć presję na Zełenskim?