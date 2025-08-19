Zełenski dał zielone światło. Trump przygotowuje mu spotkanie z Putinem

Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu prezydent Wołodymyr Zełenski spotkał się z przedstawicielami mediów i podsumował rozmowy z przywódcą USA oraz liderami europejskimi. Jak mówił, opisał Amerykanom sytuację na froncie i dokładnie przedstawił, co kontroluje obecnie Ukraina, a co Rosja.

Wojna w Ukrainie. Zełenski gotów do spotkania z Putinem

Zełenski podziękował też sojusznikom, którzy razem z nim stawili się w Waszyngtonie. Zaznaczał, że najważniejszą kwestią całego spotkania były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju. To one mają okazać się podstawą do zakończenia wojny z Rosją. – Cieszy mnie, że USA deklarują gotowość do koordynacji i wcielania w życie tych gwarancji – podkreślał.

Prezydent Ukrainy mówił też o tym, iż postawa Stanów Zjednoczonych to „wielki krok do przodu” i wyrażał zadowolenie z pojawienia się „decyzji i woli politycznej”. Zwrócił uwagę na konieczność ściągnięcia do jego ojczyzny porwanych przez Rosjan ukraińskich dzieci, w czym pomagać ma pierwsza dama USA Melania Trump.

Polityk zaznaczył, iż jest to jedna z tych kwestii, które na pewno nie będą łatwe. -Rozmawialiśmy także z prezydentem Stanów Zjednoczonych na temat nieprostego formatu wymiany „wszyscy za wszystkich”: jeńcy, dziennikarze, więźniowie polityczni – wyliczał. Podkreślał jednak, że jego spotkanie z Trumpem w poniedziałek 18 sierpnia było najlepszym z dotychczasowych.

– Rosja zaproponowała na początek dwustronne, a później trójstronne spotkanie. Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem i liczymy następnie na trójstronne z Trumpem – przekazał mediom. Nie podał jednak żadnego terminu. Jak mówił, temat ewentualnej wymiany terytoriów między Rosją i Ukrainą rozstrzygany ma być między nim i Władimirem Putinem.

Trump po spotkaniu z Zełenskim. Mówił o geście Putina

Po spotkaniu z Zełenskim oraz liderami z Europy, z dziennikarzami spotkał się też Donald Trump. Prezydent USA oznajmił, że rozpoczęły się już przygotowania do spotkania pomiędzy przywódcami Ukrainy i Rosji.

– Zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania między nim a prezydentem Zełenskim – oświadczył polityk. Jak dodawał, miejsce tych rozmów zostanie dopiero ustalone. Przekazał dodatkowo, iż organizacją spotkania zajmie się wiceprezydent J. D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik USA Steve Witkoff.

Trump również wyraził zadowolenie po rozmowie z Zełenskim. Był minimalnie mniej optymistyczny od prezydenta USA, mówiąc o „bardzo dobrym” szczycie w Białym Domu. Dał nadzieję, na uwolnienie dużej liczby ukraińskich jeńców wojennych. – Myślę, że zobaczycie, że prezydent Putin również bardzo chciałby coś zrobić – oznajmił.

– Wiem, że jest ponad 1000 więźniów i wiem, że zostaną zwolnieni. Być może nastąpi to bardzo szybko, natychmiast, co uważam za wspaniałe – mówił Trump. – Jeśli nie będziemy mieć spotkania trójstronnego, walki będą trwać, jeśli będzie spotkanie, to jest duża szansa na pokój – podsumował.

