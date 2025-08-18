Nietypowy przedmiot w Białym Domu. Tak Trump chciał wywrzeć presję na Zełenskim?

Wołodymyr Zełenski odbył dwustronne spotkanie z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Po zakończeniu rozmów, politycy spotkali się także z europejskimi liderami m.in. Ursulą von der Leyen, Markiem Rutte, Emmanuelem Macronem oraz Frederikiem Merzem.

Trump o zakończeniu wojny w Ukrainie

Prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie podkreślał, że „jego zdaniem zakończenie wojny w Ukrainie jest bliższe niż kiedykolwiek”. Polityk wprost mówił o postępach w rozmowach.

Stwierdził, że „szczyt na Alasce, podczas którego rozmawiał z Władimirem Putinem, wzmocnił jego przekonanie, że pokój jest na wyciągnięcie ręki”. Wspomniał, że znaczącym krokiem może być to, że prezydent Rosji zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Donald Trump zapowiedział, że będzie próbował jak najszybciej doprowadzić do trójstronnego spotkania w formacie USA-Ukraina-Rosja. – Mam wrażenie, że ty i Putin się dogadacie. Ale taką decyzję może podjąć tylko Ukraina i naród ukraiński – powiedział polityk zwracając się bezpośrednio do Wołodymyra Zełenskiego.

Wołodymyr Zełenski komentując rozmowy z Donaldem Trumpem podkreślił, że „były one bardzo dobre i konstruktywne, a wręcz najlepsze w historii”.

Spotkanie Trump-Zełenski. Nietypowy przedmiot w Białym Domu

BBC dostrzegło, że w Gabinecie Owalnym przed rozmowami z ukraińskim prezydentem pojawił się nietypowy przedmiot. Była to duża mapa Ukrainy. Kolorem różowym została na niej zaznaczona ta część ukraińskiego terytorium, która jest kontrolowana przez wojska Władimira Putina. Jest to blisko 20 proc. powierzchni kraju.

Według brytyjskich dziennikarzy w ten sposób Donald Trump mógł próbować zwiększyć presję na Wołodymyra Zełenskiego i graficznie podkreślić, jak obecnie wygląda sytuacja na froncie. Do sieci trafiła fotografia obu prezydentów, którzy stoją przed wspomnianą wyżej mapą.

