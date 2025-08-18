Napięcie wokół szczytu w USA. Dlaczego zabrakło Polski? Nawrocki wyjaśnia

Podczas poniedziałkowych uroczystości powołania nowych członków Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki odniósł się do odbywającego się w Waszyngtonie szczytu z udziałem europejskich liderów oraz Wołodymyra Zełenskiego. W spotkaniu nie uczestniczy przedstawiciel Polski.

– Dzisiaj spotyka się format koalicji chętnych, a w tej koalicji od dłuższego czasu to rząd reprezentuje Polskę – podkreślił prezydent, dodając, że zaproszenia na to wydarzenie rozsyłał sam Wołodymyr Zełenski.

Stanowisko Polski wybrzmiało w rozmowach online

Nawrocki zaznaczył, że stanowisko Polski zostało wyrażone już wcześniej – w rozmowach online z Donaldem Trumpem oraz europejskimi przywódcami. Wskazał, że ich celem było przypomnienie, by nie ufać obietnicom Władimira Putina ani działaniom Rosji.

Głowa państwa zwróciła również uwagę, że pozostaje jedynym liderem w Europie, który „na bliskim horyzoncie” ma zaplanowane spotkanie z prezydentem USA. Podczas tej wizyty – jak zapewnił – chce podjąć temat bezpieczeństwa i pokoju w Ukrainie.

Prezydent wezwał też do rozwagi i wyciszenia emocji. – Jesteśmy oczywiście w kontakcie (z rządem), bo w kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i nie ma czasu na polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego – zaznaczył.

Do sprawy odniósł się również rzecznik MSZ Paweł Wroński. – Polityka zagraniczna musi być jedna. Te kwestie są na tyle poważne, że tutaj nie może występować jakiś rozdźwięk czy jakakolwiek rywalizacja – mówił.

Zamieszanie wokół spotkania. „Konsekwencja wcześniejszych rozmów”

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu premier Donald Tusk – odnosząc się do prognozowanych rozmów międzynarodowych – stwierdził, że strona amerykańska wolałaby, żeby w spotkaniu uczestniczył prezydent Karol Nawrocki.

– Strona amerykańska zasugerowała, że tradycyjnie woli spotkania na szczeblu prezydenckim – powiedział dziennikarzom Wirtualnej Polski rzecznik rządu, Adam Szłapka. To właśnie ma być powodem, dla którego ani premier, ani żaden inny przedstawiciel polskiego rządu nie będzie obecny na spotkaniu w Białym Domu.

Z kolei Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta wskazał, że Karol Nawrocki ma spotkać się z Donaldem Trumpem w innym terminie. Rozmowy zaplanowano na 3 września, a „prezydent priorytetowo traktuje przygotowania do tej wizyty, podczas której sprawy bezpieczeństwa Polski i całego regionu, w tym sytuacji na i wokół Ukrainy, będą kluczowym punktem agendy rozmów”.

Rzecznik we wpisie Kancelarii Prezydenta na X dodał, że „prezydent Nawrocki dwukrotnie rozmawiał z w ciągu ostatnich kilku dni – tuż przed spotkaniem Putin-Trump na Alasce i zaraz po nim. W tych telekonferencjach uczestniczyli też przywódcy państw europejskich oraz sekretarz generalny NATO, Mark Rutte”.

„Dzisiejsze spotkanie w Waszyngtonie, w ramach tzw. koalicji chętnych jest konsekwencją wcześniejszych ustaleń podjętych podczas rozmów, w których brali udział przedstawiciele polskiego rządu” – zakończył Leśkiewicz.

W poniedziałkowym spotkaniu w Białym Domu uczestniczyć będą między innymi Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Włoch Giorgia Meloni, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

