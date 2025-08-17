Zełenski spotka się z Trumpem. Nie będzie sam

Światowi przywódcy szykują się na niezwykłe spotkanie, które może wpłynąć na przyszłość Europy i Ukrainy. Donald Trump porozmawia z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy nie będzie jednak sam.

W najbliższy poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmów dołączą również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Więcej informacji wkrótce.

