Sensacyjne odkrycie archeologiczne pod Inowrocławiem. Może mieć nawet 10 tys. lat

Pracujący pod Inowrocławiem eksperci donoszą o wyjątkowym odkryciu. Jak przekazano w mediach społecznościowych, „podczas budowy gazociągu w gminie Inowrocław w sołectwie Orłowo archeolodzy natrafili na wyjątkowy skarb sprzed tysięcy lat”. „Odkryto zbiorowy pochówek z okresu mezolitu, datowany na ok. 8000-7000 lat p.n.e”. – dodają.

Odkrycie archeologiczne pod Inowrocławiem

Opinię publiczna poinformowano, że odkrycie to zbiorowa mogiła czterech osób: prawdopodobnie rodziców z dwójką dzieci. Podkreślono, że miejsce pochówku jest kompletne i „doskonale zachowane”:.

„Układ ciał jest niezwykle wymowny – zmarli obejmują się wzajemnie, a głowy zwrócone są ku sobie. Przy dziecku znaleziono też narzędzie kamienne charakterystyczne dla epoki. Na kościach widoczne są ślady ochry – symbolu życia i krwi” – możemy przeczytać w komunikacie.

Wielkie wykopaliska na trasie gazociągu

Na całej 50-kilometrowej linii budowy gazociągu od Latkowa do Wrzosów powstało już do tej pory aż 88 stanowisk archeologicznych. Jak podkreślają naukowcy, to najnowsze jest jednak wyjątkowe, unikatowe w skali całej Europy.

Obecnie grób rodziny badają antropolodzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Planowane są też dalsze specjalistyczne badania. „To niezwykle rzadkie znalezisko, które rzuca nowe światło na wierzenia i zwyczaje naszych przodków sprzed kilku tysięcy lat” – podkreślają przedstawiciele gminy.

W rozmowie z "Inowrocław Nasze Miasto" archeolog Piotr Alagierski z Pracowni Archeologicznej Alagierscy z Chodzieży powiedział nieco więcej o odkryciu mogiły pod Inowrocławiem. – Miało to miejsce podczas odhumusowania terenu, czyli usuwania wierzchniej warstwy ziemi. Wiedzieliśmy, że znajdują się tutaj stanowiska z czasów rzymskich, które mają po około 2000 tysiące lat, ale takiego odkrycia się nie spodziewaliśmy – zaznaczał.

