Zaginął 11-letni Kuba. Pilny apel policji

11-letni Kuba Zawistowski jest wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gliwicach. Chłopca poszukują aktualnie policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Kuba Zawistowski zaginął. Policja poszukuje 11-latka

Z informacji służb wynika, że 11-latek s„amowolnie i niepostrzeżenie oddalił się z miejsca pobytu, najprawdopodobniej wychodząc przez ogrodzenie”. Po raz ostatni Kuba Zawistowski był widziany w poniedziałek 25 sierpnia około godziny 14, gdy grał w piłkę. Od tego momentu ślad po chłopcu się urywa. 11-latek nie nawiązał żadnego kontaktu ze swoimi opiekunami.

Zaginął 11-letni Kuba. Policja prosi o pomoc

Policja z Gliwic prosi o pomoc w poszukiwaniach chłopca. Aby ułatwić zgłaszanie informacji, podano szczegółowy rysopis 11-latka. Zaginiony chłopiec ma 150 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Ma blond włosy z grzywką i piegowatą twarz. W chwili zaginięcia chłopiec miał na sobie krótkie spodnie dresowe, kolorową bluzkę i czarne buty sportowe.

Wszelkie osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerem telefonu 47 859 22 55, z najbliższą jednostką Policji lub pod numerem alarmowym 112.

