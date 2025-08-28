Atak na stacji metra w Warszawie. Policja ujawnia szczegóły

39-letni mężczyzna trafił w ręce warszawskiej policji po tym, jak zaatakował pasażera na stacji metra. Nie było to jego jedyne przewinienie.
Na Żoliborzu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem nietrzeźwego 39-latka. Mężczyzna groził kobiecie śmiercią i zaatakował pasażera na stacji metra. Policja zatrzymała sprawcę.
Mężczyzna wcześniej na stacji metra przy ulicy Słowackiego uderzył pasażera, który nie zadowolił go odpowiedzią na zadane pytanie. Dodatkowo uszkodził telefon i groził kobiecie pozbawieniem życia.
Źródło: SE.pl