Pluskwy opanowały warszawskie metro? Ta reakcja mówi wszystko

Media społecznościowe obiegło nagranie, które zostało zarejestrowane w metrze w Warszawie. Na krótkim filmiku widać pluskwę, która krąży po czerwonych, materiałowych siedzeniach. Autorzy zapewniają, że nagranie jest autentyczne a pokazana sytuacja miała miejsce podczas jednego z porannych kursów metra.

Pluskwy opanowały warszawskie metro? Nagranie hitem sieci

Filmik wywołał w sieci masę komentarzy. Część mieszkańców Warszawy zwraca uwagę na fakt, że właśnie z powodów higienicznych siedzenia w metrze powinny być plastikowe. Inni zwracają uwagę na fakt, że w wagonach wcale mogło nie być pluskiew a całe nagranie jest tylko próbą zwrócenia uwagi i rodzajem reklamy jednej z firm, która zajmuje się dezynfekcją.

Do sprawy odniosło się biuro prasowe Metra Warszawskiego. Pracownicy stołecznej jednostki również poddają w wątpliwość autentyczność nagrania. Dotychczasowe doniesienia medialne bądź wpisy internetowe nie znalazły potwierdzenia. Nie możemy też odnieść się do przedstawionego filmiku i potwierdzić jego autentyczności, gdyż nie znamy miejsca i czasu jego realizacji – podkreślono w oświadczeniu, które otrzymała redakcja Faktu.

Nagranie nie umknęło uwadze Karola Jankowskiego, radnego PiS z dzielnicy Wola, który wystosował interpelację z pytaniami o czystość w stołecznej komunikacji miejskiej.

Warszawa. Jak często sprzątane jest metro?

W odpowiedzi ZTM przekazał, że „każdego dnia w ramach zjazdu pojazdu metra na Stację Techniczno-Postojową Kabaty lub w tory odstawcze linii metra przystosowane do sprzątania, przeprowadzane jest ręczne czyszczenie zabrudzeń i sprzątanie odpadków”. Ponadto, co dwa tygodnie odkurzana jest tapicerka siedzeń, aby zapewnić pasażerom komfort podróży.

Przy okazji przypomniano, że „trzy razy w roku przeprowadzane jest pełne prawnie i dezynfekcja siedzeń: od marca do maja, od lipca do września oraz od października do grudnia”. Dodatkowo siedem razy w roku służby przeprowadzają dezynsekcję, czyli właśnie zwalczanie takich owadów jak pluskwy.

W przypadku autobusów siedzenia są odkurzane codziennie a tapicerka jest prana raz na miesiąc lub przy okazji cyklicznego sprzątania. Nieco rzadziej wygląda czyszczenie siedzeń w tramwajach, które zazwyczaj nie są obite tapicerką.

