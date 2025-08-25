Tą sprawą żyła cała Polska. Jest decyzja ws. małżeństwa, które porzuciło dzieci

O sprawie rodziny z Mokotowa cała Polska usłyszała wiosną 2023 roku. To wtedy Aneta i Adam J. zostawili w mieszkaniu przy ulicy Puławskiej swoich nieletnich synów. Od tamtego momentu nie wrócili do domu i nie kontaktowali się z najbliższymi, którzy w końcu zgłosili zaginięcie pary.

Para z Warszawy porzuciła synów. „Jesteście dzielni”

Rodzice wychodząc w nocy z domu, pozostawili synom jedynie kartkę z krótką wiadomością. „Chłopcy, jesteście dzielni. Poradzicie sobie w życiu. Jesteśmy z was dumni” – pisali.

Zaginionych widziano później w schronisku na Słowacji oraz w stolicy Czech – Pradze. Lokalna policja nie zatrzymała ich jednak, ponieważ sprawa dotyczyła zaginięcia, a nie poszukiwania osób podejrzewanych o przestępstwo. Sprawa trafiła później do sądu rodzinnego ze względu na złamanie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Sąd zdecydował w końcu o pozbawieniu zaginionych prawa do opieki nad dziećmi. Prokuratura postawiła parze zaocznie zarzuty porzucenia małoletniego syna. Drugi miał już prawie 18 lat, więc zaopiekował się młodszym bratem. Ze względu na nieustalone miejsce pobytu podejrzanych, trzeba było zawiesić śledztwo.

Warszawa. Co dalej z rodzicami, którzy zostawili synów bez opieki?

W rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba wyjaśnił, co wydarzyło się dalej. – Śledztwo w tej sprawie zostało w maju umorzone z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego – przekazał.

– Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne, ponieważ czekamy na ustanowienie przez sąd rodzinny kuratora dla małoletniego. Będzie on reprezentował chłopca. Przysługuje mu prawo do ewentualnego złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa – dodawał.

Czytaj też:

Litewka nie wytrzymał po słowach Możdżonka. Zadzwonił do Kanału ZeroCzytaj też:

Nowy trend wśród uczniów. Nauczyciele nie mają chwili wytchnienia