Nowy trend wśród uczniów. Nauczyciele nie mają chwili wytchnienia

Mimo że trwają wakacje, nie wszyscy uczniowie przestali korzystać z korepetycji. Część przygotowuje się do poprawkowego egzaminu maturalnego, a kolejni mają świadomość, że w wolnym czasie muszą nadrobić zaległości, aby wkroczyć w nowy rok szkolny bez większych problemów. Jeszcze innych do udziału w korepetycjach, nawet w okresie zwyczajowo wolnym od nauki, zachęcają rodzice.

Boom na korepetycje w wakacje? Uczniowie szykują się na nowy rok szkolny

Marcin Turemka, korepetytor matematyki, w rozmowie z Interią przekazał, że w wakacje przyucza kilka osób. – Jedna poprawia II klasę liceum i prawdopodobnie zostanie ze mną na rok szkolny. Pozostałe dwie to maturzystki, którym przez całe wakacje wysyłam zestawy maturalne do samodzielnego rozwiązania – przekazał. – Zmusiłem je do nadrobienia materiału jako warunek kontynuowania współpracy od września. Obydwie wyciągałem z zagrożenia na koniec roku, piszą próbne matury na 30-40 proc. – dodał.

Głos zabrała także Aleksandra Zderska, właścicielska szkoły językowej Akademia Słowa. – Zawsze narzekałam na brak pracy w wakacje, ale w tym roku jest inaczej. Wprawdzie czuję urlop, bo zamiast ośmiu lekcji dziennie prowadzę cztery, ale wciąż mam co robić – przekazała Interii.

Zaznaczyła także, że motywacje uczniów do nauki bywają różne. – Jeśli chodzi o dzieci to tak pół na pół, część sama chce, a część to nacisk rodziców. To mój krytyczny punkt widzenia, bo co prawda nie mam ucznia, który ewidentnie siedzi na lekcji za karę, ale wakacje to wakacje. Myślę, że mogą mieć jakieś negatywne skojarzenia, że akurat godzinę muszą siedzieć przed komputerem lub u mnie w biurze – dodała.

Korepetycje w wakacje? Psycholog o pozytywnych i negatywnych aspektach

Psycholog z fundacji GrowSPACE Paulina Filipowicz wskazała, że uczęszczanie na korepetycje w okresie wakacyjnym może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. – U części uczniów motywacja jest wewnętrzna – sami chcą nadrobić zaległości, przygotować się do egzaminów lub rozwijać swoje pasje. W takim przypadku nauka może dawać poczucie sprawczości, wzmocnić wiarę w siebie i obniżyć lęk przed nowym rokiem szkolnym – podkreśliła.

– Problem pojawia się wtedy, gdy korepetycje są efektem silnej presji ze strony rodziców lub otoczenia. Młodzi ludzie mogą czuć, że ich wartość zależy od wyników w nauce, co zwiększa poziom stresu i ryzyko wypalenia – dodała. Ekspertka zaznaczyła także, że mózg dziecka i nastolatka potrzebuje czasu na regenerację. Jak dodała, wakacje są ważnym etapem w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży, a w grę wchodzi kształtowanie relacji, kreatywności i poczucia wolności.

Czytaj też:

Nowy pomysł MEN, w środowisku zawrzało. „Uszczęśliwić na siłę”Czytaj też:

Burza wokół nowego przedmiotu. Szefowa MEN: Nie mogę pozwolić na atak szurów