Nawrocki znów wetuje. Tym razem nowelizację „lex Kamilek”

Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw, powszechnie nazywaną lex Kamilek. – Ona została zaproponowana przez większość rządową, parlamentarną jako element deregulacji. Nie ma tutaj zgody na podpisanie tej ustawy przez pana prezydenta z wielu powodów – podkreślił na konferencji prasowej szef KPRP Zbigniew Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że „te powody wskazywała również Rzecznik Praw Dziecka”, która jak przypomniał została „wybrana głosami tej większości parlamentarnej”. – Od samego początku RPD wskazywała na daleko idące mankamenty, mówiąc tak bardzo eufemistycznie, tej ustawy i obniżanie ochrony praw dzieci – tłumaczył Bogucki.

Nowelizacja ustawy lex Kamilek z wetem Karola Nawrockiego. Szef Kancelarii Prezydenta wyjaśnia

Szef KPRP kontynuował, że Nawrocki „nie zgadza się, i podziela w tym zakresie stanowisko Rzecznik Praw Dziecka, na obniżanie praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej, przede wszystkim dobro dziecka”.

„Weto dla nowelizacji ‘Lex Kamilek’ to zła wiadomość. Rodzicie nadal będą zobowiązani do składania zaświadczeń o niekaralności. Pozostają wątpliwości interpretacyjne, które na nowela wyjaśniała. Wysiłek setek ludzi i organizacji pracujących nad ustawą zostały zmarnowane” – skomentował decyzje prezydenta w mediach społecznościowych wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.

Kolejne weto prezydenta, Nawrocki pod ostrzałem. „Wyższa szkoła szkodzenia obywatelom”

„Karol Nawrocki nie wyciągnął wniosków z dzisiejszego badania zaufania do polityków w którym notuje ogromny spadek tegoż zaufania. Zawetował bowiem nowelę ustawy o ochronie małoletnich, Lex Kamilek. To już wyższa szkoła szkodzenia obywatelom” – ocenił z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

„Karol Nawrocki znów „wielkim hamulcowym” deregulacji. Tym razem sprzeciwił się nowelizacji ustawy Lex Kamilek, która miała na celu doprecyzowanie niejasnych pojęć oraz zmniejszenie biurokracji związanej z udziałem rodziców np. w wycieczkach szkolnych. To były dobre zmiany – jasne przepisy i mniej papierologii przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony dzieci” – podsumował szef komisji ds. deregulacji Ryszard Petru.

