Kolejne weta Karola Nawrockiego. Stanowcze słowa prezydenta

W poniedziałek 25 sierpnia Karol Nawrocki wygłosił oświadczenie. – Staję przed państwem z informacją, że pięć kolejnych ustaw, zaproponowanych przez większość parlamentarną, zostało podpisanych, trzy ustawy zostały zawetowane – poinformował prezydent. Jak podkreślił, zawsze będzie popierał dobre rozwiązania, a sprzeciwiał się tym niewłaściwym.

Karol Nawrocki zawetował kolejne ustawy. Przedstawił szczegóły

– Ustawy, na których podpisanie się nie zdecydowałem, to przede wszystkim ustawa o Krajowym Kodeksie Skarbowym. Jest w tej ustawie jedno bardzo dobre rozwiązanie deregulacyjne, które należałoby z całą pewnością wprowadzić. Ale nie godzę się, drodzy państwo, na to, aby w dramatycznej sytuacji polskich finansów publicznych obniżać kary za przestępstwa skarbowe – powiedział Karol Nawrocki.

– Jak państwo wiecie, chcę wprowadzać w kolejnych ustawach pancerz budżetowy, pomagać polskiemu rządowi w kwestii finansów publicznych i doszczelnienia systemu skarbowego i z całą pewnością tak zaproponowana ustawa o Krajowym Kodeksie Skarbowym, obniżająca kary za przestępstwa skarbowe, nie może zyskać mojej akceptacji – podkreślił prezydent.

Nawrocki nie podpisał ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W dalszej części oświadczenia Karol Nawrocki nawiązał do tematu wojny w Ukrainie i podkreślił, jak wielkim zaangażowaniem wykazali się polscy obywatele, jeśli chodzi o pomoc sąsiadowi. Podkreślił także, że wspieranie Ukrainy wpisuje się w strategiczne cele Polski. Jednocześnie prezydent zaznaczył, że prawo, które zostało wprowadzone w Polsce 3,5 roku temu, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja na Ukrainę, dzisiaj wymaga korekty.

– Ustawa, którą dostałem na swoje biurko o pomocy obywatelom Ukrainy, nie dokonuje korekty, wokół której toczyła się przez długi czas debata publiczna. Ja swojego zdania nie zmieniam. Zamierzam wykonywać swoje zobowiązanie i uznaję, że 800+ powinno przynależeć tylko tym Ukraińcom, którzy podejmują się wysiłku pracy w Polsce – powiedział prezydent.

Następnie przeszedł do tematu ochrony zdrowia. – Ochrona zdrowia, która przysługuje Ukraińcom niezależnie od tego, czy podejmują się pracy, czy odprowadzają składkę zdrowotną, czy nie, to stawia nas w sytuacji, w której obywatele państwa polskiego, we własnym państwie, w Polsce, są traktowani gorzej niż nasi goście z Ukrainy. Na to także nie ma mojej zgody – kontynuował.

Karol Nawrocki zaproponował nowy projekt. Wspomniał o haśle „stop banderyzmowi”

Karol Nawrocki poinformował, że z tych względów nie zdecydował się na podpisanie – w tym kształcie – ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezydent zaproponował swój projekt ustawy i zachęcał rząd oraz wszystkie środowiska polityczne do ciężkiej pracy.

– W tym projekcie ustawy proponuję także nowe rozwiązania odnoszące się do nadawania obywatelstwa – nie tylko gościom z Ukrainy, ale także gościom z innych regionów świata, którzy przyjeżdżają do Polski – powiedział Karol Nawrocki. Jak podkreślił, polskie obywatelstwo jest wielkim zaszczytem, a osoby, które je posiadają mają wpływ na przyszłość kraju. Prezydent poinformował jednocześnie, że proces przyznawania obywatelstwa powinien zostać wydłużony. W projekcie ma znaleźć się także propozycja podwyższenia kary za nielegalne przekraczanie polskiej granicy.

W dalszej części konferencji Karol Nawrocki poinformował o „komponencie w projekcie ustawy, który jest zasadniczy”. – Uznaję, że powinniśmy w tym projekcie ustawy zawrzeć jednoznaczne hasło „stop banderyzmowi”. I w Kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi – powiedział prezydent.

– Te wszystkie rozwiązania są zarówno w interesie polskiej wspólnoty narodowej, ale też naszych dobrych relacji z Ukrainą, które powinny być budowane na fundamencie sprawiedliwości, prawdy i wbrew rosyjskiej propagandzie – podsumował Karol Nawrocki.

