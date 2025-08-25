Nawrocki napisał do Zełenskiego, jest odpowiedź. „Ważne memento dla Polski”

24 sierpnia ma miejsce Dzień Niepodległości Ukrainy. Z tej okazji wielu przywódców wysłało listy lub nagrania do Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent podzielił się nimi w sieci. Jedno z nich pochodziło od Karola Nawrockiego. Zełenski podkreślił, że nasz kraj „jest niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym Kijowa, który wykazał się najwyższym poziomem solidarności w najtrudniejszych dla Ukrainy czasach, podczas walki z pełnoskalową agresją Rosji”.

Głowa polskiego państwa na wstępie przesłała ukraińskiemu przywódcy i jego rodakom „najserdeczniejsze gratulacje i najlepsze życzenia”. Nawrocki zauważył, że 24 sierpnia jest „nie tylko symbolem uzyskania wolności i suwerenności w 1991 r., ale także symbolem niezłomnej odwagi i determinacji Narodu Ukraińskiego, który w tych trudnych czasach staje w obronie swojej niepodległości przed brutalną agresją ze strony Rosji”.

Dzień Niepodległości Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podzielił się listem od Karola Nawrockiego

„Wasza walka to nie tylko walka o własne granice i prawo do samostanowienia, lecz także heroiczny wkład w obronę wartości, które są fundamentem europejskiej cywilizacji wolności, demokracji oraz poszanowania godności każdego człowieka” – brzmi dalsza część pisma. Polski prezydent zapewnił, że nasz kraj „jako bliski sąsiad i sojusznik, stoi u boku Ukrainy w tym trudnym czasie”.

„Wspieramy Waszą niezłomność, wytrwałość i odwagę, które są świadectwem siły ducha i głębokiego patriotyzmu. Wierzymy, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz solidarności międzynarodowej uda się przywrócić pokój i bezpieczeństwo” – czytamy w liście.

Nawrocki wysłał list do Zełenskiego w szczególnym dniu. „Niepodległość nie jest dana raz na zawsze”

„Dzień Niepodległości Ukrainy to także ważne memento dla Polski oraz wszystkich krajów naszego regionu – niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, jest wartością bezcenną, ale trzeba ją pielęgnować i bronić, zwłaszcza wobec tych, którzy pragną ją zniszczyć. Dlatego w tym wyjątkowym dniu chcemy podkreślić, jak wielkie znaczenie ma dla nas wolna i suwerenna Ukraina – nie tylko jako sąsiad i sojusznik, ale także jako fundament stabilności i pokoju w naszej części Europy” – zakończono.

