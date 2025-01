Trzaskowski chce ograniczyć 800 plus dla Ukraińców. Tak się tłumaczy

Rafał Trzaskowski spotkał się w sobotę 18 stycznia z mieszkańcami Kętrzyna w województwie warmińsko-mazurskim. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich po raz kolejny powtórzył swój pomysł, aby ograniczyć świadczenia socjalne dla Ukraińców.

Trzaskowski chce ograniczyć 800 plus dla Ukraińców

Polityk zaproponował, aby cudzoziemcy nadal otrzymywali 800 plus na dziecko, ale tylko wtedy, gdy pracuj w naszym kraju. Aktualnie program 800 plus dotyczy tych, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie. Z rządowych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2024 roku świadczenie trafiło do blisko 250 tys. uchodźców z Ukrainy. W drugim półroczu kryteria zostały zaostrzone – rodzice otrzymywali 800 plus tylko wtedy, gdy dziecko chodziło do polskiej szkoły. Po weryfikacji świadczenie straciło około 20 tys. rodzin.

– Racjonalna polityka to polityka, która buduje nasz dobrobyt i wzrost gospodarczy. Ja dzisiaj mówię, że powinien dominować rozsądek. Zdecydowana większość Ukraińców pracuje. Jeśli nie pracują, to powinniśmy się wycofywać z pomocy socjalnej i ktoś to w końcu musi powiedzieć – stwierdził polityk KO podczas spotkania z mieszkańcami Kętrzyna.

Trzaskowski tłumaczy, dlaczego chce ograniczać pomoc dla Ukraińców

Rafał Trzaskowski podkreślił, że „to nie ma nic wspólnego z brakiem współczucia”. – To jest sygnał, który musi popłynąć do wszystkich. Tak, będziemy dalej pomagać, ale musimy jasno mówić o zabezpieczeniach socjalnych i o tym, jak będzie wyglądać przyszłość. Zdecydowana większość Ukraińców ciężko pracuje i buduje nasz dobrobyt. Racjonalna polityka to jest serce tego, co powinniśmy robić. To nie ma nic wspólnego z lewicą ani prawicą – podkreślił kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich.

