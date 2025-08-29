Gmina zagrała na nosie MEN. Uczniowie będą mieli dwie lekcje religii

Gmina Czarny Dunajec opłaci uczniom drugą lekcję religii – ustalił portal Onet. Koszt organizacji dodatkowej katechezy w tygodniu pokryty zostanie ze środków samorządowych.

Burmistrz gminy w rozmowie z dziennikarzami chwali się, że już teraz rodzice „deklarują 100-procentową frekwencję” swoich dzieci na lekcjach.

Uczniowie z Czarnego Dunajca będą mieli 2 godziny lekcji religii w szkołach

Od września, w nowym roku szkolnym, który rusza za kilka dni, uczniowie w swoich rozkładach zajęć znajdą jedną lekcję religii w tyg. Wcześniej było ich dwa razy więcej. Co więcej – są to zajęcia nieobowiązkowe, więc młodzi nie będą musieli na nie przychodzić – i to bez żadnych konsekwencji (jedna, nieobowiązkowa religia dotyczy zarówno podstawówek, jak i szkół ponadpodstawowych).

Onet pisze, że część polityków, rodowitych górali, zaczęła myśleć nad obejściem „problemu”. Katolicy, którzy stanowią większą część społeczności, nie godzą się na ograniczanie godzin religii w szkołach.

Istnieje jednak rozwiązanie, na które wpadł m.in. burmistrz Marcin Ratułowski. Czy naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, by gminy (w tym przypadku chodzi o miejsko-wiejską) mogły same opłacać drugą lekcję religii, wbrew porządkowi ustalonemu przez MEN? Nic. W rozmowie z redakcją portalu włodarz Czarnego Dunajca przyznał, że cel udało się już zrealizować. – Mogę potwierdzić, że we wszystkich 16 szkołach prowadzonych przez gminę druga lekcja religii będzie oferowana uczniom jako „zajęcia dodatkowe” już w pierwszym tygodniu nauki. Inaczej mówiąc, program ten rusza od 1 września. Drugą lekcję religii nazywamy katechezą i uczestnictwo w niej nie będzie obowiązkowe – zaznaczył.

Ile to będzie kosztowało? Możliwe, że to samo zrobią kolejne gminy w Małopolsce

Nie wiadomo jeszcze, ile pieniędzy program będzie kosztował gminę. Onet, opierając się na nie swoich, nieoficjalnych szacunkach, twierdzi, że może chodzić o kilkaset tysięcy złotych rocznie.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że gmina Czarny Dunajec jest pierwszą, która wprowadziła to rozwiązanie, ale rozważają je już kolejne – Zakopane, Bukowina Tatrzańska czy Nowy Targ.

