Poruszający gest Polaków po katastrofie F-16. Ta akcja chwyta za serce

Dramatyczny wypadek podczas prób do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2025 w Radomiu. W czwartek 28 sierpniasamolot F-16 niespodziewanie uderzył o ziemię w trakcie wykonywania manewru. Pilot maszyny – major Maciej „Slab” Krakowianin – zginął na miejscu.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Maciej Krakowian nie żyje

W związku z tragedią tegoroczne pokazy w Radomiu zostały odwołane. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że została odnaleziona czarna skrzynka. – Zostanie ona dokładnie przebadana, nie jest wykluczone, że za granicą – poinformował Piotr Antoni Skiba.

– Czynności są prowadzone również na terenie bazy, z której pochodził samolot. Śledczy muszą zbadać bardzo duży teren – około 20 hektarach. Po przejściu około kilometra pasa startowego widzieliśmy bardzo dużo części samolotu, które muszą zostać obejrzane – tłumaczył prokurator.

Poruszający gest Polaków po śmierci Macieja Krakowiana

Major Maciej Krakowianin był doświadczonym pilotem pokazowym i pasjonatem latania. W Siłach Powietrznych służył od 17 lat. Był również członkiem elitarnego zespołu Tiger Demo Team. Slab zostawił żonę Magdalenę oraz dwóch bliźniaków – Olka oraz Mikołaja.

W związku ze śmiercią pilota w sieci została uruchomiona zbiórka na pomoc jego rodzinie. „W chwili śmieci Maciej miał zaledwie 35 lat. Większość swojego życia poświęcił służbie w polskich Siłach Powietrznych, służąc Ojczyźnie z ogromnym oddaniem i odwagą, szkoląc młodych pilotów i reprezentując nasz kraj na pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Jego pasja i oddanie dla lotnictwa inspirowały wszystkich, którzy go znali” – piszą organizatorzy zbiórki.

„Śmierć Macieja to nie tylko ogromna strata dla Wojska Polskiego i dla całego środowiska lotniczego. To przede wszystkim tragedia jego rodziny, rozpacz żony i dzieci, którzy w jednej sekundzie stracili cały świat — ukochanego męża i tatusia” – czytamy w opisie.

Tymczasem do sieci trafiła informacja, że spora grupa osób, która kupiła bilety na Air Show 2025 w Radomiu, zapowiedziała przekazanie środków finansowych, które otrzymają w ramach zwrotów od organizatorów, na wsparcie rodziny Macieja Krakowiaka.



