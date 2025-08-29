To były ostatnie słowa pilota F-16. Powiedział je tuż przed katastrofą

Na profilu aeroklubu z Nowego Targu w mediach społecznościowych pojawił się wpis, w którym ujawniono najprawdopodobniej ostatnie słowa majora Macieja Krakowiana.

„Wlatując w strefę pokazu, powiedział przez radio – 'hucy, ale kochom'. Ogarnęła nas fala ciepła, bo to dla niego wymyśliliśmy to hasło. Dla efa i Slaba. F-16 Tiger Demo Team huceliście nam w głowach, a dziś robicie to w naszych sercach. Łączymy się w bólu z całym Zespołem i rodziną. Majorze, blue sky” – napisano.

Z kolei rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba przekazał, że została odnaleziona czarna skrzynka. – Zostanie ona dokładnie przebadana – nie jest wykluczone, że za granicą. Od wczoraj prowadzone były intensywne czynności procesowe, mające zorganizować początkową fazę tego postępowania przygotowawczego – przekazał przedstawiciel prokuratury.

Wkrótce więcej informacji