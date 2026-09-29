Kreml planuje rekordowe wydatki na „obronność”. Zapłacą obywatele

Z dokumentów rządowych, do których dotarł Reuters, wynika, że Kreml podniósł plan wydatków obronnych na przyszły rok o około 27 proc. – z 13,5 bln do 17,1 bln rubli. To najwyższa zaplanowana kwota od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r. W latach 2027–2029 na obronność ma przypaść łącznie 50 bln rubli. Projekt budżetu ma trafić do parlamentu do 1 października.

Rosja zwiększa budżet armii. Gdzie planuje cięcia w imię wojska?

Wydatki na politykę społeczną w 2027 r., obejmujące m.in. emerytury, świadczenia dla weteranów i pomoc dla matek, mają być o 7 proc. niższe od pierwotnego planu. Finansowanie edukacji ma zmaleć względem wcześniejszych założeń o 6 proc., a ochrony zdrowia o 6,8 proc.

O 7,4 proc. mają spaść planowane nakłady w kategorii „gospodarka narodowa”, obejmującej m.in. drogi, infrastrukturę i wsparcie rolnictwa. Zmiany dotyczą budżetu federalnego. Za znaczną część wydatków społecznych odpowiadają także władze regionalne i lokalne.

Wojna obciąża budżet Rosji. Prognoza deficytu podwojona

Moskwa podniosła prognozę deficytu na 2026 r. z 1,6 do 3,2 proc. PKB. Jednocześnie obniżyła szacunek tegorocznych wpływów z ropy i gazu z 8,9 bln do 7,6 bln rubli. Łączne wydatki państwa w 2026 r. mają wzrosnąć o 13,2 proc., do 48,6 bln rubli.

Rząd chce zwiększyć tegoroczny plan zadłużenia netto do 5 bln rubli i sięgnąć po 459 mld rubli z Funduszu Dobrobytu Narodowego. Zapowiedziano również podwyżki podatków. Nowa danina od nadzwyczajnych zysków firm metalurgicznych i wydobywczych ma przynosić około 200 mld rubli rocznie.

Wojna z Ukrainą doprowadzi rosyjski dług do poziomu uznawanego za bezpieczny

Według dokumentów dług publiczny Rosji ma wzrosnąć z 19,9 proc. PKB w 2026 r. do 21,7 proc. w 2027 r. Przekroczy tym samym granicę 20 proc., którą rosyjskie władze uznają za bezpieczną. Koszt obsługi długu ma pochłonąć w 2027 r. 9,4 proc. wydatków budżetu, a w 2029 r. – 10,6 proc. W planie na 2026 r. obronność miała kosztować 12,1 bln rubli. Faktyczna kwota pozostaje jednak utajniona, a część kosztów wojskowych może być zapisana w innych pozycjach budżetu. Liczby na 2027 r. także pozostają na razie projektem.

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