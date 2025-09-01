Danuta Wałęsa i kontrola SOP. Tak zareagowała na przeprosiny
Danuta Wałęsa
Danuta Wałęsa Źródło: PAP / Piotr Adamowicz
W niedzielę 31 sierpnia na obchodach rocznicy podpisania porozumień sierpniowych SOP skontrolowało byłą pierwszą damę, Danutę Wałęsę. Po wszystkim przedstawiciele tej służby przeprosili. Jak zareagowała małżonka Lecha Wałęsy?

„Służba Ochrony Państwa odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z jej stałych zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych. W związku z uroczystościami upamiętniającymi »Sierpień '80« w Gdańsku procedurze tej została poddana była pierwsza dama – Danuta Wałęsa” – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

SOP przeprasza Danutę Wałęsę

Wyjaśniano dalej, że wejście uczestników na teren uroczystości powinien koordynować i zabezpieczać organizator. W danym momencie nie było go jednak na miejscu, więc funkcjonariusze SOP zareagowali zgodnie z własnymi wytycznymi i podjęli się kontroli byłej pierwszej damy. W poniedziałek 1 września poinformowali o swoich przeprosinach.

„Dziś funkcjonariusze rozmawiali z byłą pierwszą damą i przeprosili za zaistniałą sytuację. Pani Danuta Wałęsa wykazała zrozumienie dla podjętych działań i podkreśliła, że nie żywi z tego powodu urazy” – czytamy w oświadczeniu.

Była pierwsza dama skontrolowana przez SOP

Fakt skontrolowania Danuty Wałęsy nagłośnił w mediach społecznościowych poseł KO Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. „Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia '80, a SOP kontroluje panią Danutę Wałęsę. Smutne” – pisał, zamieszczając na Facebooku fotografię tego zdarzenia.

Warto zaznaczyć, że na niedzielnej uroczystości nie było Lecha Wałęsy. Były prezydent i laureat Pokojowej Nagrody Nobla udał się do Stanów Zjednoczonych z serią wykładów. Z uczestników tamtych wydarzeń stawili się m.in. Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.

Źródło: WPROST.pl