Danuta Wałęsa i kontrola SOP. Tak zareagowała na przeprosiny

„Służba Ochrony Państwa odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie, a jednym z jej stałych zadań jest przeprowadzanie kontroli pirotechnicznych. W związku z uroczystościami upamiętniającymi »Sierpień '80« w Gdańsku procedurze tej została poddana była pierwsza dama – Danuta Wałęsa” – mogliśmy przeczytać w oświadczeniu.

SOP przeprasza Danutę Wałęsę

Wyjaśniano dalej, że wejście uczestników na teren uroczystości powinien koordynować i zabezpieczać organizator. W danym momencie nie było go jednak na miejscu, więc funkcjonariusze SOP zareagowali zgodnie z własnymi wytycznymi i podjęli się kontroli byłej pierwszej damy. W poniedziałek 1 września poinformowali o swoich przeprosinach.

„Dziś funkcjonariusze rozmawiali z byłą pierwszą damą i przeprosili za zaistniałą sytuację. Pani Danuta Wałęsa wykazała zrozumienie dla podjętych działań i podkreśliła, że nie żywi z tego powodu urazy” – czytamy w oświadczeniu.

Była pierwsza dama skontrolowana przez SOP

Fakt skontrolowania Danuty Wałęsy nagłośnił w mediach społecznościowych poseł KO Piotr Adamowicz, brat zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. „Prezydent Nawrocki przyjeżdża do Gdańska na obchody Sierpnia '80, a SOP kontroluje panią Danutę Wałęsę. Smutne” – pisał, zamieszczając na Facebooku fotografię tego zdarzenia.

Warto zaznaczyć, że na niedzielnej uroczystości nie było Lecha Wałęsy. Były prezydent i laureat Pokojowej Nagrody Nobla udał się do Stanów Zjednoczonych z serią wykładów. Z uczestników tamtych wydarzeń stawili się m.in. Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.

