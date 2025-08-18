Polacy wskazali najlepszą pierwszą damę. Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

W sondażu, który na zlecenie Onetu zrealizowała pracownia SW Research, respondenci zostali zapytani o najlepszą pierwszą damę. Jolanta Kwaśniewska uplasowała się na pierwszym miejscu zestawienia, zyskując ogromną przewagę nad innymi żonami prezydentów. Zdobyła 49,6 proc. głosów.

Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę. Kwaśniewska zdeklasowała konkurencję

Na drugiej pozycji znalazła się Maria Kaczyńska z wynikiem 14,1 proc., a na najniższym stopniu podium uplasowała się Agata Kornhauser-Duda (6,7 proc.). W dalszej części zestawienia znalazły się: Danuta Wałęsa (3,6 proc.) i Anna Komorowska (1,9 proc.). Co ciekawe, aż 24,1 proc. badanych nie umiało wskazać pierwszej damy, która zasługiwałaby na tytuł najlepszej.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 12-13 sierpnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Marta Nawrocka w roli pierwszej damy. Sondaż dla „Wprost”

Jeszcze przed oficjalnym zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego na prezydenta, do którego doszło na początku sierpnia, ta sama pracownia – tym razem na zlecenie „Wprost” – zapytała Polaków, czy Marta Nawrocka będzie dobrą pierwszą damą. Wyniki mogą ucieszyć żonę nowego prezydenta, bo pozytywne odpowiedzi przeważają nad negatywnymi.

38,9 proc. ankietowanych uważa, że Marta Nawrocka sprawdzi się w roli pierwszej damy, a 26,1 proc. jest przeciwnego zdania. 35,1 proc. respondentów nie umiało jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Czytaj też:

Karol Nawrocki wyzwaniem dla ochrony. Były szef BOR: To nie powinno mieć miejscaCzytaj też:

Gen. Roman Polko o relacjach prezydenta z rządem: To jest śmieszne. Nikt na świecie nie będzie traktował nas poważnie