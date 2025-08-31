Nawrocki docenił Wałęsę. Po chwili zaznaczył: Nikt nie zabroni

W niedzielę (31 sierpnia), na terenie zabytkowej Sali BHP Stoczni Gdańskiej (skrót w nazwie odnosi się do bezpieczeństwa i higieny pracy), odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

W trakcie uroczystości na Pomorzu głowa państwa wskazała, że „nie można zapomnieć o tym, iż to Wałęsa był przewodniczącym” NSZZ. Jednocześnie podkreślił, że „nikt nie może zabronić opisywać rzetelnie” i „mówić całej prawdy” o tym, kim był Laureat Pokojowej Nagrody Nobla. W tym momencie podziękował ministrowi Sławomirowi Cenckiewiczowi.

„Chcemy dla dobra wspólnego stawać w prawdzie”

Wirtualna Polska przypomina, że historyk, a od niedawna szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, przed laty napisał książkę pod tytułem „SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”. Napisał w niej, że były prezydent miał być tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa – za czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ujawnił też pseudonim, którym miał się posługiwać – Bolek.

– Chcemy dla dobra wspólnego stawać w prawdzie o „Solidarności”. Czerpać z niej, bo to nie jest tylko tradycja i piękna historia, ale to także dla nas wszystkich zobowiązanie – uważa Nawrocki.

Prezydent Nawrocki o historycznych momentach. Naród „wzrastał w solidarność”

Przypomniał też, że solidarnościowa atmosfera udzielała się kolejnym pokoleniom Polaków. – I my, w wieku XX, jako narodowa wspólnota, w wielu momentach wrastaliśmy w solidarność, która była głęboko w nas. Ale w sierpniu roku 1980 całe to nasze pokoleniowe doświadczenia, wartości wokół których byliśmy budowani, eksplodowało i sprawiło, że Polacy połączyli się, żeby walczyć z systemem komunistycznym – mówił.

Porozumienia Sierpniowe 45 lat temu zawarte zostały między opozycją demokratyczną a rządem komunistycznym.

