Obchody Sierpnia’80 bez Wałęsy. Będzie za to Nawrocki

Instytut Pamięci Narodowej, którego prezesem do zaprzysiężenia był prezydent Karol Nawrocki, w sierpniu obchodzi 45. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych (zostały one zawarte między opozycją demokratyczną a rządem komunistycznym) i 45. rocznicę „uratowania strajku przez Annę Walentynowicz” (powstrzymała stoczniowców i przekonała, by po porozumieniu protesty zostały wznowione w formie dużego strajku solidarnościowego – celem wsparcia pracowników innych zakładów) – jak czytamy na oficjalnej stronie.

W związku z obchodami do Gdańska zawita głowa państwa – pisze „GW”. Wałęsa, pierwszy przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, postać, która odegrała kluczową rolę w sierpniu 1980 r., nie wybiera się natomiast na Pomorze – zamiast tego rusza za ocean. Niedawno noblista zapowiedział swoje tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Dziennik „Gazeta Wyborcza” wskazuje, że odbędzie on ok. 30 spotkań w Ameryce Północnej – zorganizowała mu je firma History Explorer z Gdyni. By zostać uczestnikiem jednego z nich, trzeba zapłacić – w przeliczeniu na polską walutę – co najmniej kilkaset złotych.

Nawrocki weźmie udział w obchodach rocznicy Sierpnia 1980 r.

28 sierpnia w Stoczni Gdańskiej, czyli na lewym brzegu rzeki Martwa Wisła, odbędzie się koncert pt. „Nasza Solidarność. A to nam się udało!”. Zagrają i zaśpiewają na nim gwiazdy takie jak: Justyna Steczkowska, Dorota „Doda” Rabczewska, Edyta Górniak czy zespół Kombii i Perfekt. Telewizja Polska planuje retransmisje tego wydarzenia 31 sierpnia – w dniu, kiedy doszło do historycznej chwili złożenia podpisów pod porozumieniami.

„GW” pisze, że w ostatnią niedzielę sierpnia do stolicy województwa pomorskiego zawita prezydent Nawrocki, by wziąć udział w obchodach gdańskiego oddziału „Solidarności”. Niewykluczone, że zobaczymy tam też premiera Donalda Tuska, choć jak na razie nie zostało to potwierdzone oficjalnie przez podległe mu Centrum Informacyjne Rządu. Rada Ministrów nie nadała zaś w 2025 r. obchodom szczególnej rangi.

