Pierwsze weto Nawrockiego. W sieci zawrzało

Karol Nawrocki zgłosił swoje pierwsze weto podczas tej kadencji. Prezydent nie podpisał ustawy wiatrakowej. Główny zapis tego aktu prawnego dotyczy zamrożenia cen energii na poziomie 500 zł/MWh. Zapis o cenach pojawia się w ustawie odległościowej dotyczącej rozwoju farm wiatrowych na lądzie, wobec której prezydent wielokrotnie wyrażał swoje wątpliwości.

W trakcie konferencji prasowej Karol Nawrocki stwierdził, że „ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu”. – Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej – komentował.

Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową. W sieci zawrzało

Po ogłoszeniu decyzji w sieci zawrzało. Donald Tusk nie zostawił suchej nitki na ruchu Karola Nawrockiego. „Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków – dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy” – ocenił szef rządu.

Decyzję prezydenta skomentował także Miłosz Motyka. Minister energii podkreślił, że „weto Karola Nawrockiego od ustawą gwarantującą niskie ceny energii to uderzenie w polskie rodziny, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne i całą gospodarkę”. „Potencjał jaki dają tanie źródła energii powinien zostać odblokowany. Decyzja prezydenta to działanie wbrew interesowi Polek i Polaków” – dodał polityk.

Magdalena Biejat podkreśliła, że „prezydent zawetował ustawę wiatrakową twierdząc, że Polacy jej nie chcą”. „56 proc. społeczeństwa popiera tę ustawę. Mówienie, że Polki i Polacy nie chcą taniej energii z OZE to wciskanie kitu. Wygrała antywiatrakowa ideologia, a nie fakty i zdrowy rozsądek” – oceniła polityczka Lewicy.

Weto Nawrockiego. Konflikt Szłapki z Szefernakerem

„Jeden tydzień, dwa koszmarne błędy prezydenta. Powiedzieć, że źle zaczął to nic nie powiedzieć” – stwierdził z kolei Adam Szłapka. Wcześniej rzecznik rządu stwierdził, że „prezydent zawetował tańszy prąd dla Polaków”.

W odpowiedzi na te zarzuty Paweł Szefernaker odparł, że „Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która była szantażem wobec prezydenta i przede wszystkim Polaków”.

„Do parlamentu wpłynie prezydencki projekt zamrażający ceny prądu. Jakie będą ceny energii od października zależy tylko i wyłączenie od rządzącej koalicji. Wracajcie z urlopów i pracujcie” – napisał współpracownik prezydenta.

Czytaj też:

Nawrocki niczym Napoleon. Ekspert stawia zaskakującą tezęCzytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. Afronty małe i duże, czyli pierwszy tydzień prezydenta