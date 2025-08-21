Pierwsze weto Nawrockiego. W sieci zawrzało
Karol Nawrocki, Donald Tusk
Karol Nawrocki, Donald Tusk Źródło: PAP / Paweł Supernak
Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową. W sieci zaroiło się od komentarzy polityków. Członkowie rządu nie zostawiają suchej nitki na prezydencie.

Karol Nawrocki zgłosił swoje pierwsze weto podczas tej kadencji. Prezydent nie podpisał ustawy wiatrakowej. Główny zapis tego aktu prawnego dotyczy zamrożenia cen energii na poziomie 500 zł/MWh. Zapis o cenach pojawia się w ustawie odległościowej dotyczącej rozwoju farm wiatrowych na lądzie, wobec której prezydent wielokrotnie wyrażał swoje wątpliwości.

W trakcie konferencji prasowej Karol Nawrocki stwierdził, że „ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać, jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu”. – Ta ustawa dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej – komentował.

Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową. W sieci zawrzało

Po ogłoszeniu decyzji w sieci zawrzało. Donald Tusk nie zostawił suchej nitki na ruchu Karola Nawrockiego. „Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków – dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy” – ocenił szef rządu.

Decyzję prezydenta skomentował także Miłosz Motyka. Minister energii podkreślił, że „weto Karola Nawrockiego od ustawą gwarantującą niskie ceny energii to uderzenie w polskie rodziny, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne i całą gospodarkę”. „Potencjał jaki dają tanie źródła energii powinien zostać odblokowany. Decyzja prezydenta to działanie wbrew interesowi Polek i Polaków” – dodał polityk.

Magdalena Biejat podkreśliła, że „prezydent zawetował ustawę wiatrakową twierdząc, że Polacy jej nie chcą”. „56 proc. społeczeństwa popiera tę ustawę. Mówienie, że Polki i Polacy nie chcą taniej energii z OZE to wciskanie kitu. Wygrała antywiatrakowa ideologia, a nie fakty i zdrowy rozsądek” – oceniła polityczka Lewicy.

Weto Nawrockiego. Konflikt Szłapki z Szefernakerem

„Jeden tydzień, dwa koszmarne błędy prezydenta. Powiedzieć, że źle zaczął to nic nie powiedzieć” – stwierdził z kolei Adam Szłapka. Wcześniej rzecznik rządu stwierdził, że „prezydent zawetował tańszy prąd dla Polaków”.

W odpowiedzi na te zarzuty Paweł Szefernaker odparł, że „Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która była szantażem wobec prezydenta i przede wszystkim Polaków”.

„Do parlamentu wpłynie prezydencki projekt zamrażający ceny prądu. Jakie będą ceny energii od października zależy tylko i wyłączenie od rządzącej koalicji. Wracajcie z urlopów i pracujcie” – napisał współpracownik prezydenta.

