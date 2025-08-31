Ile wytrzymają nauczyciele, wetowanie na wyczerpanie i walka o podatek cyfrowy. Nowy „Wprost”

„Ile wytrzymają nauczyciele”. W nowy rok szkolny nauczyciele wchodzą ze starymi bolączkami, a na szczycie listy zastrzeżeń znajduje się wysokość wynagrodzeń. – Niedługo nie będzie miał kto prowadzić lekcji – ostrzega nauczyciel wychowania fizycznego w tekście Magdaleny Frindt.

„Wetowanie na wyczerpanie”. Weto za wetem i związany z tym chaos polityczny to może być znak rozpoznawczy prezydentury Karola Nawrockiego. Czy chce tym doprowadzić rząd do upadku? – rozważa Eliza Olczyk.

„Wciąż walczę o podatek cyfrowy”. – Nie wycofuję się z podatku dla gigantów cyfrowych. Na stole są już konkrety – zapowiada w wywiadzie Joanny Miziołek Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Resort ma ode mnie trójkę z plusem”. Prezes ZNP Sławomir Broniarz w rozmowie z Magdaleną Frindt i Bartoszem Michalskim ostro komentuje ostatnie decyzje MEN, ale pochlebnie wypowiada się o pomyśle Romana Giertycha sprzed lat.

„Erozja władzy”. KO straciła prezydenta Zabrza. To widoczny dowód na to, że świat antyrządowy jest większy od prorządowego – pisze Eliza Olczyk.

„Kaczyński potrafi się schować”. – Jeśli będziemy szli za dwa lata do wyborów z Donaldem Tuskiem jako premierem, będzie to bardziej utrudniało niż ułatwiało nam wygraną – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej Joanna Mucha z Polski 2050.

„Koalicja czeka na ofensywę”. – Miała być ofensywa rządu po rekonstrukcji, a zamiast tego ministrowie nie wiedzą, co mają robić. Rząd jest w zawieszeniu – ostrzega polityk z obozu władzy w tekście Joanny Miziołek.

„PiS obudził w ludziach instynkty”. Grzegorz Napieralski z KO komentuje dla Agnieszki Niesłuchowskiej sprawę pobicia byłego ministra zdrowia: – Niech Adam Niedzielski kieruje żal w stronę prezesa PiS-u i jego przybocznych.

„Niefrasobliwość Tuska się powtarza”. – Patrząc na 1,5 roku rządów premiera, mam wrażenie, jakby z jego punktu widzenia nic się nie zmieniło – mówi Joannie Miziołek Jacek Protasiewicz, były współpracownik Donalda Tuska.

„Zakażmy reklam piwa”. – Jak reklam piwa nie będzie, to wyrówna nam się przy okazji poziom konkurencji – postuluje w rozmowie z Szymonem Krawcem Marek Jakubiak, poseł i przedsiębiorca.

„Miliony w zakrętkach”. Krzysztof Grządziel, jeden z najbogatszych Polaków, sprzedał Włochom ostatnie udziały w założonej przez siebie spółce DGS. To światowy gigant produkcji zakrętek – pisze Szymon Krawiec.

„Kapitał z dzieciństwa”. Ostatnie badania pokazują rosnące zainteresowanie tematyką finansów wśród dzieci i młodzieży, ale i brak praktycznych umiejętności, żeby nabytą wiedzę wykorzystać – ostrzega Jan Hlavsa.

„Gwarancje patykiem pisane”. – Przy największej akceptacji dla USA, pora zacząć traktować się w naszych relacjach po partnersku, a nie z romantycznym zachwytem – radzi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej gen. Bogusław Pacek.

„Siatkówka mocno przyspieszyła”. – Współcześnie w siatkówce najważniejszy wydaje się być system blok-obrona – komentuje dla Macieja Piaseckiego Łukasz Kaczmarek, jeden z wicemistrzów olimpijskich.

„Kanon do bicia”. – To niepokojące, że każda zmiana władzy wiąże się ze zmianami kanonu lektur – analizuje w wywiadzie Marty Byczkowskiej-Nowak Agnieszka Budnik.

Czytaj też:

Prof. Senyszyn: Nawrocki udaje omnibusa, wtrąca się, ale to ryzykowne. Niedługo może mieć problemCzytaj też:

„Dosyć brutalny, ale często jedyny sensowny sposób”. Czym są sukcesje alternatywne?