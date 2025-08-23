Chaos w rządzie. „Tusk zachowuje się jakby abdykował”
Dodano: 
Donald Tusk, premier
– Miała być ofensywa rządu po rekonstrukcji, a zamiast tego ministrowie nie wiedzą, co mają robić. Rząd jest w zawieszeniu – mówi polityk z obozu władzy.

– Pamięta pani pierwszą zapowiedź dotyczącą dalszej rekonstrukcji, która miała dotknąć wiceministrów? Według niej miała się odbyć pod koniec lipca, a mamy koniec sierpnia – mówi polityk z kręgów rządowych. Według jego relacji, ministrowie nie mają planu działania i czekają na powrót z urlopu Donalda Tuska.

Tusk zachowuje się jakby abdykował. Miała być ofensywa rządu po rekonstrukcji, a zamiast ministrowie nie wiedzą, co mają robić. Rząd jest w zawieszeniu.
