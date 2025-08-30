Krzysztof Gawkowski: Wciąż walczę o podatek cyfrowy

Joanna Miziołek, „Wprost”: Czy rekonstrukcja rządu zmieni nastroje Polaków wobec was?

Krzysztof Gawkowski: Uważam, że rekonstrukcja nam się udała. Teraz przekładamy ją na cel strategiczny, którym jest wykorzystanie i wzmocnienie dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce: rosnącego PKB i spadającej inflacji. Zamierzamy poprawić wykorzystywanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, które odzyskaliśmy po PiS-ie; przykładem mogą być tu pożyczki na cyfryzację uruchomione przez nasze ministerstwo wspólnie z BGK – 2,8 mld zł, które mają pracować dla innowacji. Ten mechanizm daje przedsiębiorcom, samorządom i uczelniom możliwość przyśpieszenia rozwoju dzięki dostępowi do kapitału na bardzo preferencyjnych warunkach.

Dodatkowo chcemy doprowadzić do łatwiejszego zarządzania procesami inwestycyjnymi, a jednocześnie przyspieszyć inicjatywy legislacyjne, żeby nie czekały, tylko przechodziły do parlamentu. Po to powstały resorty gospodarcze i po to było przyspieszenie.

Może lepsze efekty dałaby wam wymiana premiera? Według sondażu IBRiS-u przeprowadzonego dla Radia Zet ponad połowa Polaków (54,2 proc.) uważa, że Donald Tusk nie jest skutecznym szefem rządu.