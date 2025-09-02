Który polityk jest najskuteczniejszy? Polacy odpowiedzieli w nowym sondażu

Pracownia United Surveys sprawdziła na zlecenie WP, który z polityków jest uważany przez Polaków za najskuteczniejszego. Na pierwszym miejscu znalazł się Donald Tusk z wynikiem 28,1 proc. Drugie miejsce przypadło Jarosławowi Kaczyńskiemu, którego wskazało 23,5 proc. respondentów, a podium z wyraźną stratą do prowadzącej dwójki zamknął Sławomir Mentzen z wynikiem 11,3 proc.

Kto jest obecnie najbardziej skutecznym politykiem w kraju? Polacy zabrali głos w sondażu

Lider Konfederacji wyprzedził Karola Nawrockiego, który otrzymał 10,5 proc. głosów. Dalej na „ziemi niczyjej” jest Władysław Kosiniak-Kamysz, którego wskazało 5,2 proc. uczestników sondażu. Kolejne miejsca przedstawiają się następująco: Adrian Zandberg (2,7 proc.), Andrzej Duda (1,7 proc.), Włodzimierz Czarzasty (1,4 proc.), Grzegorz Braun (jeden proc.) i Szymon Hołonwnia (0,4 proc.).

Nikt nie wskazał „innego” polityka, a 14 proc. ankietowanych wybrało opcję „nie wiem / trudno powiedzieć”. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13 – 16 sierpnia 2025 roku metodami wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie tysiąca osób.

Radosław Sikorski o skuteczności w kontekście zaufania do polityków

Radosław Sikorski, komentując w mediach społecznościowych sierpniowy sondaż zaufania do polityków, na czele którego się znalazł, stwierdził, że „dla Polek i Polaków ważniejsza od walk politycznych jest skuteczność i godna reprezentacja”.

Pod koniec lipca sprawdzono z kolei skuteczność polityki zagranicznej rządów Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. Lepiej wypadł pod tym względem obecny premier stosunkiem 43,7 do 24 proc. 22,3 proc. respondentów nie miało wtedy zdania lub nie potrafiło jednoznacznie wybrać którejś opcji.

