Sikorski po dwóch miesiącach ma powód do zadowolenia. Wymienił, co jest ważne dla Polaków

Radosław Sikorski po dwóch miesiącach wrócił na pozycję lidera w sierpniowym sondażu zaufania, przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu. „Dla Polek i Polaków ważniejsza od walk politycznych jest skuteczność i godna reprezentacja. Dziękuję za Państwa zaufanie” – ocenił w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji. Wicepremierowi ufa 41,8 proc. badanych, o 0,4 punktu procentowe mniej niż w lipcu. Taki wynik wystarczył jednak, aby Sikorski znalazł się na czele rankingu.

Aż 5,5 pkt proc. zaufania stracił bowiem lider z poprzedniego miesiąca, czyli Karol Nawrocki. Zaufanie do prezydenta zadeklarowało 41,3 proc. Polaków. Spadkiem u głowy państwa nie jest zaskoczony dr Bartosz Rydliński. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Nawrocki „to polityczny ultras, a społeczeństwo oczekiwało czegoś innego od prezydenta”. Ekspert twierdzi, że prezydent powinien być „rozjemcą, a nawet swego rodzaju papieżem”.

Najnowszy sondaż zaufania. Sikorski na czele, tracą Nawrocki, Duda, Kaczyński i Mentzen

Miejsce na podium utrzymał Rafał Trzaskowski. 39,9 proc. to wynik słabszy o 0,6 p.p. w porównaniu do poprzedniego badania. Tym razem w rankingu nie został uwzględniony Krzysztof Bosak, który miesiąc temu był czwarty. Na tę pozycję awansował Donald Tusk z zaufaniem na poziomie 36,4 proc. To rezultat lepszy o 1,3 p.p. O 0,4 p.p. do 35,8 proc. drgnęło zaufanie do Magdaleny Biejat. Spadek zaufania zaliczył za to Mateusz Morawiecki – o 1,8 p.p do 35,2 proc.

Duży wzrost o trzy oczka do 34,9 proc. odnotował z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz. Zmniejszyło się także zaufanie do Andrzeja Dudy – o 2,6 p.p. do 34,3 proc. Powody do niezadowolenia ma też Sławomir Mentzen. Zaufanie do niego spadło o 6,3 p.p. i wynosi obecnie 28,9 proc. O pięć p.p. do 26,7 proc. spadło też zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego. Ostatni w rankingu zaufania jest Szymon Hołownia. Poziom braku zaufania do marszałka Sejmu spadł jednak o 14,3 p.p do 48,6 proc.

Czytaj też:

Polacy wybrali najgorszego ministra edukacji. Nowacka goni Czarnka. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Polacy podzieleni ws. decyzji prezydenta. Sondaż dla „Wprost"