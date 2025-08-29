Sikorski po dwóch miesiącach ma powód do zadowolenia. Wymienił, co jest ważne dla Polaków
Sikorski po dwóch miesiącach ma powód do zadowolenia. Wymienił, co jest ważne dla Polaków

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski Źródło: PAP / Albert Zawada
Radosławowi Sikorskiemu ufa najwięcej Polaków, bo zdaniem szefa MSZ „ważniejsza od walk politycznych jest skuteczność i godna reprezentacja”. W najnowszym sondażu spore straty zanotowali Karol Nawrocki, Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, czy Sławomir Mentzen.

Radosław Sikorski po dwóch miesiącach wrócił na pozycję lidera w sierpniowym sondażu zaufania, przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu. „Dla Polek i Polaków ważniejsza od walk politycznych jest skuteczność i godna reprezentacja. Dziękuję za Państwa zaufanie” – ocenił w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji. Wicepremierowi ufa 41,8 proc. badanych, o 0,4 punktu procentowe mniej niż w lipcu. Taki wynik wystarczył jednak, aby Sikorski znalazł się na czele rankingu.

Aż 5,5 pkt proc. zaufania stracił bowiem lider z poprzedniego miesiąca, czyli Karol Nawrocki. Zaufanie do prezydenta zadeklarowało 41,3 proc. Polaków. Spadkiem u głowy państwa nie jest zaskoczony dr Bartosz Rydliński. Zdaniem politologa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Nawrocki „to polityczny ultras, a społeczeństwo oczekiwało czegoś innego od prezydenta”. Ekspert twierdzi, że prezydent powinien być „rozjemcą, a nawet swego rodzaju papieżem”.

Najnowszy sondaż zaufania. Sikorski na czele, tracą Nawrocki, Duda, Kaczyński i Mentzen

Miejsce na podium utrzymał Rafał Trzaskowski. 39,9 proc. to wynik słabszy o 0,6 p.p. w porównaniu do poprzedniego badania. Tym razem w rankingu nie został uwzględniony Krzysztof Bosak, który miesiąc temu był czwarty. Na tę pozycję awansował Donald Tusk z zaufaniem na poziomie 36,4 proc. To rezultat lepszy o 1,3 p.p. O 0,4 p.p. do 35,8 proc. drgnęło zaufanie do Magdaleny Biejat. Spadek zaufania zaliczył za to Mateusz Morawiecki – o 1,8 p.p do 35,2 proc.

Duży wzrost o trzy oczka do 34,9 proc. odnotował z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz. Zmniejszyło się także zaufanie do Andrzeja Dudy – o 2,6 p.p. do 34,3 proc. Powody do niezadowolenia ma też Sławomir Mentzen. Zaufanie do niego spadło o 6,3 p.p. i wynosi obecnie 28,9 proc. O pięć p.p. do 26,7 proc. spadło też zaufanie do Jarosława Kaczyńskiego. Ostatni w rankingu zaufania jest Szymon Hołownia. Poziom braku zaufania do marszałka Sejmu spadł jednak o 14,3 p.p do 48,6 proc.

Źródło: Onet.pl