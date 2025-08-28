Polacy wybrali najgorszego ministra edukacji. Nowacka goni Czarnka. Sondaż dla „Wprost”

Od 1 września w polskich szkołach zajdą spore zmiany. W planach lekcji pojawią się dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska i nieobowiązkowa edukacja zdrowotna. Z chwilą, gdy zabrzmi pierwszy dzwonek, w życie oficjalnie wejdą też ograniczenia dotyczące lekcji religii. Wymiar jej nauczania został zmniejszony do jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, a dodatkowo przedmiot ten będzie musiał odbywać się bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach.

Nowy rok szkolny i szereg zmian. MEN wprowadza rewolucję?

Coraz głośniej mówi się także o tym, że MEN może wycofać się z rozporządzenia, na mocy którego zostały zniesione obowiązkowe prace domowe. Niewykluczone, że zostaną przywrócone jeszcze w tym roku. Ankiety w tej sprawie zostały rozesłane do dyrektorów i nauczycieli, a także trafią do rodziców i uczniów. Dopiero wyniki tych trzech części złożą się na pełną ewaluację, po przeprowadzeniu której zapadną rozstrzygające decyzje.

Nowy rok szkolny rozpoczyna się zaledwie kilka dni po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego nowelizacji Karty Nauczyciela. Domknięcie procesu legislacyjnego, jak informowała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, skutkuje m.in. likwidacją tzw. godziny czarnkowej, ale także wprowadzeniem zmian w sprawie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i uregulowaniem kwestii rozliczania godzin ponadwymiarowych.

Najgorszy minister edukacji? Czarnek z przewagą nad Nowacką. Sondaż dla „Wprost”

U progu nowego roku szkolnego postanowiliśmy zapytać Polaków, który z ministrów edukacji zasłużył na miano tego, który najgorzej sprawował swoją funkcję. Badanie pokazuje, że – co zrozumiałe – największe emocje wciąż wzbudzają szefowie resortu edukacji, którzy obejmowali stanowisko w jak najmniej odległym czasie.

W sondażu SW Research dla „Wprost” za najgorszego ministra edukacji został uznany Przemysław Czarnek, zdobywając 36,4 proc. wskazań. Na drugiej pozycji znalazła się Barbara Nowacka z wynikiem 19,9 proc.

Ostatnie miejsce na podium należy do Romana Giertycha, któremu niechlubny tytuł przyznało 10,1 proc. badanych. W dalszej części stawki znaleźli się: Anna Zalewska (5,5 proc.), Joanna Kluzik-Rostkowska (2,1 proc.), Katarzyna Hall (1,7 proc.), Krystyna Szumilas (1,5 proc.) oraz Dariusz Piontkowski (1,2 proc.). 0,2 proc. respondentów uważa, że na miano najgorszego ministra edukacji zasłużył ktoś inny, a 21,4 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie.

Kobiety wystawiają „jedynkę” Czarnkowi, mężczyźni Nowackiej i Giertychowi