MEN o zmianach w Karcie Nauczyciela. Likwidacja godzin czarnkowych otwiera listę

Karol Nawrocki podpisał dwie nowelizacje Karty Nauczyciela. Do tej decyzji odniosła się Katarzyna Lubnauer. Wiceminister edukacji wskazała, jakie zmiany zostaną wprowadzone. – Warto powiedzieć bardzo jasno nauczycielom, że wchodzi kilka bardzo dobrych zmian dla nich. Przede wszystkim od 1 września nie ma już godziny czarnkowej. To była bardzo oczekiwana zmiana przez nauczycieli – powiedziała na antenie Polskiego Radia 24.

– To była tzw. godzina dostępności, czyli nauczyciel niezależnie od potrzeb – czy dzieci, czy rodziców – w określonej godzinie miał zaplanowaną obecność w szkole. I bardzo często to było w terminie, który nie pasował ani rodzicom, ani uczniom. W związku z tym nikt tam nie bywał – kontynuowała wiceminister edukacji.

Jak podkreśliła Katarzyna Lubnauer, zmian w Karcie Nauczyciela jest więcej. – Po pierwsze: nauczyciele początkujący, bo to jest ważna grupa. My chcemy zachęcić młodych nauczycieli do tego, żeby wybrali ten zawód. I oni będą mogli już po roku mieć umowę na czas nieokreślony. To jest ważne, to jest kwestia pewnej stabilizacji – powiedziała wiceszefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

– Kolejna rzecz to są nagrody jubileuszowe. Dotychczas ostatnia była po 40 latach, teraz ta po 40 latach się zwiększa i wchodzi po 45 latach. Mamy takich nauczycieli, którzy tak długo pracują – zaznaczyła Katarzyna Lubnauer.

Kolejna zmiana dotyczy godzin ponadwymiarowych. – Uregulowanie (ich – red.) tak, żeby wszystkie samorządy tak samo je rozliczały. To było ważne dla nauczycieli, o to też postulowali – podsumowała wiceminister edukacji na antenie Polskiego Radia 24.

