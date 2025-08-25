Nawrocki zareagował na projekty MEN. „Warto, aby wszystkie trzy ustawy były podpisane”

Karol Nawrocki poinformował w oświadczeniu, że podpisał pięć kolejnych ustaw. Wśród nich znalazły się dwie dotyczące Karty Nauczyciela. Prezydent zaznaczył, że zdecydował się na podpis, mimo że „są co do tych ustaw pewne uwagi”. Nawrocki podkreślił, że „także głosowanie w polskim parlamencie szło wbrew tradycyjnym podziałom politycznym”.

– Jedna z ustaw zawiera termin dwóch lat, a więc daje czas całej większości parlamentarnej i prezydentowi, aby pochylić się nad pewnymi szczegółowymi rozwiązaniami – dodał Nawrocki. Głowa państwa uznała, że „w związku z nadchodzącym rokiem szkolnym na tym poziomie detalicznych rozwiązań szczegółowych warto, aby wszystkie trzy ustawy odnoszące się do Karty Nauczyciela były podpisane i aby dzieci mogły rozpocząć rok szkolny, zostawiając szczegóły do dalszych dyskusji”.

Prezydent zdecydował ws. projektów MEN. Odpowiedział na oczekiwania nauczycieli

Nawrocki 21 sierpnia poinformował z kolei o podpisaniu ustawy z 25 lipca 2025 r. o nowelizacji Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. – Bez najmniejszych wątpliwości podpisałem ustawę odnoszącą się do Karty Nauczyciela, która zyskała rodzaj konsensusu w polskim parlamencie. Cieszę się, że przygotowano rozwiązania, na które czekało środowisko nauczycielskie, ale które było także wynikiem zaangażowania związków zawodowych – mówił wówczas prezydent.

Głowa państwa zapewniała wtedy, że „jest głosem Polaków i tak patrzy na wszystkie ustawy, które są jej przedstawiane”. – Tam, gdzie możemy Polskę wzmocnić i sprawić, że środowiska społeczne – mówiłem przed momentem m.in. o nauczycielach – będą takich rozwiązań prawnych potrzebować, to tam polska większość parlamentarna i polski rząd mogą liczyć na akceptację prezydenta – przekonywał Nawrocki.

Karol Nawrocki podpisał nowelizacje Karty Nauczyciela. Godziny czarnkowe zlikwidowane

Ustawy dotyczą m.in. likwidacji tzw. godzin czarnkowych oraz zatrudniania w niepublicznych szkołach i placówkach nauczycieli specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Nowelizacje Karty Nauczyciela obejmują m.in. kwestię warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych w przypadku nieobecności. Wypłaty dla nauczycieli będą wpływać na konta do piątego dnia miesiąca. Wejdą też przepisy ws. nagród jubileuszowych.

