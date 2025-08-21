Nawrocki podpisał, nauczyciele będą zachwyceni. Chodzi o projekt MEN

Nawrocki 21 sierpnia na platformie X poinformował, że od czwartkowego poranka cały czas ciężko „pracuje nad ustawami”. Razem ze Zbigniewem Boguckim – szefem Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – został uchwycony na zdjęciu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Redakcja portalu Money pisze, że głowa państwa pochyli się nad 36 lub 37 projektami, ale jeden lub dwa z nich doczekają się podpisu – zamiast tego spotkają się z wetem.

Na biurko Nawrockiego trafiła m.in. „ustawa odnosząca się do Karty Nauczyciela” – czytamy. Jaką decyzję w jej przypadku podjął prezydent?

Nowelizacja Karty Nauczyciela. Prezydent Nawrocki wykonał ruch bez wahania

Prezydencka kancelaria poinformowała, że Nawrocki „bez najmniejszych wątpliwości” złożył podpis pod nowelizacją KN. Wskazał, że było to „rozwiązanie”, na które „czekali” pracownicy oświaty i nauki.

Rada Ministrów pracowała nad takimi modyfikacjami KN, by m.in. ułatwić zatrudnianie wyspecjalizowanych pedagogów w niepublicznych placówkach. Jeśli chodzi o dużą nowelizację Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zmiany mają korzystniejsze, w porównaniu do obecnych, rozwiązania, zawarte w pragmatyce zawodowej – w szczególności w zakresie wynagradzania, czasu pełnienia obowiązków i ochrony stosunku pracy.

To spodoba się nauczycielom. Nowe przepisy ws. nagrody jubileuszowej, większe odprawy, a to początek

Co jeszcze zmieni się dla pedagogów, w związku ze złożeniem podpisu głowy państwa? To m.in. zwiększenie wysokości nagrody jubileuszowej za cztery dekady pracy, podniesienie wysokości odpraw, a także ograniczenie realizacji zastępstw w czasie zajęć obowiązkowych. Jest też kwestia stanowiska dyrektora szkoły na jedną, następną kadencją, co będzie od teraz możliwe.

Kolejna sprawa to tzw. godziny czarnkowe. Więcej piszemy o tym tutaj.

