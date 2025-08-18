Szefowa MEN spełniła apel nauczycieli. Teraz piłeczka jest po stronie prezydenta

25 lipca Sejm przyjął trzy nowelizacje Karty Nauczyciela. Ustawy mają wejść w życie 1 września 2025 r. Senat na posiedzeniu 31 lipca nie wniósł poprawek do żadnej z nich. 4 sierpnia ustawy przekazano prezydentowi do podpisu. Karol Nawrocki na podjęcie decyzji ma 21 dni. Może je podpisać i zarządzić ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, zastosować tzw. weto ustawodawcze i przekazać ustawy do ponownego rozpatrzenia lub złożyć wniosek do TK o zbadanie ich zgodności z konstytucją.

Rządowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela ma na celu ułatwienie zatrudniania nauczycieli specjalistów w niepublicznych jednostkach systemu oświaty. Ustawa ma charakter deregulacyjny. Z kolei tzw. duża nowelizacja Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ma zapewnić nauczycielom korzystniejsze niż obecnie rozwiązania zawarte w pragmatyce zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie wynagradzania, czasu pracy i ochrony stosunku pracy.

Wielkie zmiany w szkołach. Nauczyciele czekają na podpis Karola Nawrockiego

Ustawa dotyczy m.in.: zwiększenia np. wysokości nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy, podniesienia wysokości odpraw, czy ograniczenia realizacji zastępstw w czasie zajęć obowiązkowych. Nowe przepisy przewidują również umożliwienie przedłużenia pełnienia stanowiska dyrektora szkoły na jedną następną kadencję.

W ramach nowelizacji zniesione mają zostać tzw. godziny czarnkowe. Nauczyciele mieli obowiązek do stałej, cotygodniowej dostępności w szkole w ściśle określonych godzinach. Zmiany wprowadzają większą elastyczność w organizacji czasu pracy nauczycieli, ułatwiając prowadzenie konsultacji i usprawniając kontakt z uczniami oraz rodzicami. Zmiany są odpowiedzią szefowej MEN Barbary Nowackiej na oczekiwania środowiska oświatowego. Przepisy obowiązywały od 1 września 2022 r.

Czytaj też:

MEN szykuje przełom w polskich szkołach. Nauczyciele wskazują problemCzytaj też:

MEN wprowadza zmianę w polskich szkołach. Nauczyciele wściekli