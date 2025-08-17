MEN wprowadza nowy przedmiot. Nauczyciele wskazują problem
Barbara Nowacka
Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w polskich szkołach. Nauczyciele zgłaszają już problemy przy organizacji zajęć.

Tegoroczne wakacje zbliżają się ku końcowi. Nowy rok szkolny przyniesie sporo zmian. Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło m.in. zmniejszyć liczbę godzin lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo.

MEN wprowadza zmianę. Edukacja zdrowotna w szkołach

W trakcie lekcji wychowania fizycznego uczniowie będą mieli specjalne testy sprawnościowe. Od września 2025 roku z planów lekcji zniknie HiT, którego gorącym zwolennikiem był Przemysław Czarnek.

W zamian pojawią się dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska oraz edukacja zdrowotna. Ten drugi przedmiot ma w założeniach resortu kierowanego przez Barbarę Nowacką zastąpić wychowanie do życia w rodzinie.

Ministerstwo postanowiło, że w roku szkolnym 2025/2026 przedmiot ten będzie nieobowiązkowy. Uczniowie nie będą otrzymywać ocen a przedmiot ten nie będzie miał żadnego wpływu na promocję do kolejnej klasy. Rodzice mają czas do 25 września, aby zrezygnować z zajęć. Pełnoletni uczniowie muszą sami złożyć oświadczenia w tej sprawie.

MEN wprowadza nowy przedmiot. ZNP krytykuje

Po ogłodzeniu tej decyzji pojawiły się komentarze, że MEN uległ naciskom ze strony m.in. księży przeciwko treściom związanym z edukacją seksualną. Barbara Nowacka tłumaczyła, że zdecydowała się na taki krok po rozmowach z nauczycielami. Rzeczywiście, pracownicy szkół zgłaszają pewne wątpliwości.

Rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego wyjaśniła, że dyrektorzy mają trudności z układaniem planów lekcji. Sygnały w tej sprawie napływają z różnych regionów Polski. – Dyrektorzy mają wymóg umieszczania religii lub etyki na pierwszej lub ostatniej lekcji, jednak w przypadku edukacji zdrowotnej tak szczegółowych przepisów nie ma – stwierdziła Magdalena Kaszulanis.

Rzeczniczka ZNP podkreśliła, że „według dyrektorów edukacja zdrowotna – podobnie jak religia – powinna się odbywać na pierwszej lub ostatniej lekcji, żeby osoby, które nie uczestniczą w zajęciach, nie miały niepotrzebnych okienek”.

Magdalena Kaszulanis przyznała, że tak naprawdę dopiero pod koniec września szkoły będą wiedziały, ilu uczniów będzie uczęszczać na nowy przedmiot i jak trzeba będzie ułożyć plany lekcji.

