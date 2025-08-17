MEN wprowadza nowy przedmiot. Nauczyciele wskazują problem

Tegoroczne wakacje zbliżają się ku końcowi. Nowy rok szkolny przyniesie sporo zmian. Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło m.in. zmniejszyć liczbę godzin lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo.

MEN wprowadza zmianę. Edukacja zdrowotna w szkołach

W trakcie lekcji wychowania fizycznego uczniowie będą mieli specjalne testy sprawnościowe. Od września 2025 roku z planów lekcji zniknie HiT, którego gorącym zwolennikiem był Przemysław Czarnek.

W zamian pojawią się dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska oraz edukacja zdrowotna. Ten drugi przedmiot ma w założeniach resortu kierowanego przez Barbarę Nowacką zastąpić wychowanie do życia w rodzinie.

Ministerstwo postanowiło, że w roku szkolnym 2025/2026 przedmiot ten będzie nieobowiązkowy. Uczniowie nie będą otrzymywać ocen a przedmiot ten nie będzie miał żadnego wpływu na promocję do kolejnej klasy. Rodzice mają czas do 25 września, aby zrezygnować z zajęć. Pełnoletni uczniowie muszą sami złożyć oświadczenia w tej sprawie.

MEN wprowadza nowy przedmiot. ZNP krytykuje

Po ogłodzeniu tej decyzji pojawiły się komentarze, że MEN uległ naciskom ze strony m.in. księży przeciwko treściom związanym z edukacją seksualną. Barbara Nowacka tłumaczyła, że zdecydowała się na taki krok po rozmowach z nauczycielami. Rzeczywiście, pracownicy szkół zgłaszają pewne wątpliwości.

Rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego wyjaśniła, że dyrektorzy mają trudności z układaniem planów lekcji. Sygnały w tej sprawie napływają z różnych regionów Polski. – Dyrektorzy mają wymóg umieszczania religii lub etyki na pierwszej lub ostatniej lekcji, jednak w przypadku edukacji zdrowotnej tak szczegółowych przepisów nie ma – stwierdziła Magdalena Kaszulanis.

Rzeczniczka ZNP podkreśliła, że „według dyrektorów edukacja zdrowotna – podobnie jak religia – powinna się odbywać na pierwszej lub ostatniej lekcji, żeby osoby, które nie uczestniczą w zajęciach, nie miały niepotrzebnych okienek”.

Magdalena Kaszulanis przyznała, że tak naprawdę dopiero pod koniec września szkoły będą wiedziały, ilu uczniów będzie uczęszczać na nowy przedmiot i jak trzeba będzie ułożyć plany lekcji.

