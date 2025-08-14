Rewolucja w lekcjach WF. Uczniowie będą mieli dodatkowe testy

Od nowego roku szkolnego uczniów czeka sporo zmian. W planach lekcji nie pojawi się już HiT. W zamian do szkół zostaną wprowadzone dwa nowe przedmioty – edukacja obywatelska oraz edukacja zdrowotna.

MEN podjęło również decyzję o nieco innej organizacji szkolnego kalendarza. W roku 2025/2026 ferie zimowe zostaną zorganizowane w trzech turach (do tej pory obowiązywał podział na cztery terminy).

Resort pod kierownictwem Barbary Nowackiej postanowił także zmniejszyć liczbę godzin lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo. Dodatkowo zajęcia mają się odbywać na początku lub na końcu dnia, aby ci, którzy w nich nie uczestniczą, nie mieli okienek.

Rewolucja w lekcjach WF. Testy jak dla służb mundurowych

Zmiany obejmą również lekcje wychowania fizycznego. Uczniowie będą mieć specjalne testy sprawnościowe. Jest to element programu Sportowe Talenty prowadzonego przez resort sportu.

W jego ramach szkoły będą musiały każdego roku przeprowadzać wśród uczniów testy obejmujące kilka podstawowych ćwiczeń m.in. skok w dal, podpór na przedramionach (popularna „deska”) czy bieg wahadłowy 10×5 m. Podobne testy obowiązują przy rekrutacji służb mundurowych.

MEN podkreśliło, że wyniki testów nie będą miały wpływu na końcową ocenę z wychowania fizycznego. Tłumaczono, że służą one przede wszystkim wyszukiwaniu sportowych talentów oraz analizie poziomu sprawności młodzieży.

Rewolucja w lekcjach WF. Nauczyciele mają wątpliwości

Nauczyciele do pomysłu MEN podchodzą z dystansem. Zwracają uwagę m.in. na fakt, że w wielu szkołach podstawowym kłopotem jest infrastruktura – brak dostępu do sali gimnastycznej czy brak odpowiedniego zaplecza higienicznego.

– Dzieci nie znoszą WF-u nie dlatego, że muszą ćwiczyć, ale dlatego, że wstydzą się siebie nawzajem. Wstydzą się przebierania, tego, że się spocą, że nie mają gdzie się umyć. Między geografią a fizyką muszą się na WF-ie i po WF-ie jakoś ogarnąć – mówi w rozmowie ze Strefą Edukacji nauczycielka ze szkoły podstawowej.

– Żaden, nawet najlepiej zaprojektowany zestaw testów nie przełoży się na trwałą motywację i pozytywne nastawienie uczniów do ruchu – dodaje.

