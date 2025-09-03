Czystki w prokuraturze. Część śledczych trafiła do PK za PiS

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk podpisał decyzję zgodnie z którą 10 prokuratorów odwołanych z delegacji do Prokuratury Krajowej wraca do macierzystych jednostek. Chodzi przede wszystkim o prokuratorów regionalnych: dwóch z Warszawy i po jednym z Krakowa, Gdańska, Łodzi, Katowic oraz Białegostoku. Zmiany mają oficjalnie wynikać z potrzeb kadrowych prokuratury.

Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM w kilku przypadkach wnioski składali szefowie macierzystych prokuratur. Powodem była chęć wzmocnienia składów osobowych ich jednostek. Niektórzy prokuratorzy są jednak przekonani, że to kontynuacja czyszczenia prokuratury z osób, które są lojalne wobec środowiska skupionego wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Na początku stycznia 2024 r. poprzedni szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar „uznał za niezbędne zakończenie delegacji do Prokuratury Krajowej prokuratorów prokuratur rejonowych oraz okręgowych (94 osób), jak również prokuratorów prokuratur rejonowych z prokuratur regionalnych (50 osób), z zachowaniem przewidzianych okresów wypowiedzenia”.

Po ośmiu dniach minister sprawiedliwości odwołał z kolei z delegacji 16 sędziów. 10 do Ministerstwa Sprawiedliwości, trzech do biura Krajowej Rady Sądownictwa, dwóch do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz jednego do Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Wyjaśniono wtedy, że „decyzja była wynikiem wstępnego przeglądu kadr, ze szczególnym uwzględnieniem delegacji sędziowskich nie tylko do resortu, ale także do podległych ministrowi Bodnarowi placówek”.

