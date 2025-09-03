Lato wraca z hukiem. Piekielny żar i gwałtowne burze

W środę druga część dnia przyniesie zróżnicowaną pogodę. W zachodniej połowie kraju utrzyma się niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie, bez opadów. Natomiast we wschodnich regionach chmury będą dominować, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie mogą wystąpić burze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że podczas burz lokalnie spadnie grad, a opady deszczu mogą osiągnąć 20-30 milimetrów. Zjawiskom atmosferycznym towarzyszyć będą porywy wiatru o prędkości do 60-70 kilometrów na godzinę.

Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, przez 25 stopni w centrum, po 29 stopni na południowym wschodzie kraju. Chłodniej jedynie w górach oraz na wybrzeżu – tam od 19 do 21 stopni.Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, powieje z kierunków południowych i południowo-zachodnich na zachodzie oraz północno-zachodnich na wschodzie.

Noc ze środy na czwartek. Mgły i chłód w górach

W nocy zachmurzenie pozostanie umiarkowane, miejscami na wschodzie – duże. Na południowym wschodzie mogą utrzymać się resztki zanikających opadów i punktowe burze. Od północy zaczną tworzyć się mgły, które lokalnie ograniczą widzialność do 200, a miejscami nawet 100 metrów.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich spadnie do 10-12 stopni. Wiatr pozostanie słaby i zmienny, z przewagą południowych kierunków w zachodniej Polsce.

Czwartek. Więcej słońca, ale możliwy grad

Czwartek przyniesie pogodę na ogół słoneczną. Zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, choć na wschodzie i południowym wschodzie okresami wzrośnie do dużego, zwłaszcza popołudniu. W rejonie Karpat i Lubelszczyzny mogą wystąpić burze.

Podczas wyładowań IMGW przewiduje możliwość gradu, intensywnych opadów deszczu do 20 milimetrów i porywów wiatru osiągających około 60 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna wzrośnie – w większości kraju termometry wskażą od 26 do 29 stopni Celsjusza. Jedynie na wybrzeżu i w górach będzie nieco chłodniej, od 23 do 25 stopni.

