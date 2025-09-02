W Polsce czuć już nadchodzącą jesień? Tu lato jednak nie odpuszcza

We wtorek nad ranem, na zachodzie miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Lokalnie wystąpią silne zamglenia lub mgły, szczególnie na południu kraju, gdzie widzialność może być ograniczona do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 14 do 17 stopni Celsjusza.

W kotlinach górskich będzie nieco chłodniej – około 13 kresek. Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu chwilami umiarkowany. Przeważnie z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego, na zachodzie również południowy, a na południu zmienny.

Żółte ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dwa rodzaje żółtych ostrzeżeń. Na zachodzie Polski będą obowiązywać żółte alerty przed burzami. Ostrzeżenia obejmą w całości woj. dolnośląskie i lubuskie oraz niektóre powiaty woj. zachodniopomorskiego.

W zależności od miejsca alerty będą ważne w godzinach 10:00 – 20:00 lub 13:00 – 21:00. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 lub 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Gdzie będą burze?

Oprócz wyżej wymienionego obszaru burze spodziewane są także dla innych regionów. Rozwiną się one po południu i wieczorem, ale będą też w nocy. Jeden obszar burz będzie występował na północy Wielkopolski, na Kujawach, Pomorzu i Warmii i stopniowo będzie przemieszczał się na północ i północny wschód.

Drugi rejon opadów deszczu z możliwymi burzami nasunie się znad Czech nad rejon Opolszczyzny, Śląska zachodniej Małopolski i również będzie przemieszczał się na północ i północny wschód, wraz ze strefą frontową. Burzom na północy i południu kraju mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do ok. 20-25 mm oraz wiatr w porywach do 75 km/h. Początkowo możliwy jest też grad.

Pogoda na wtorek. Alerty przed upałami

Dla południowo-wschodniej Polski wydano z kolei ostrzeżenia przed upałami. Alerty będą obowiązywać w całości na Lubelszczyźnie oraz części woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego i powiatu siemiatyckiego na Podlasiu.

Słupki rtęci maksymalnie pokażą w dzień od 29 do 31 st. C. Żółte alerty będą obowiązywać od godz. 11:00 do 18:00. Ostrzeżenia mogą być aktualizowane, aby pozostać na bieżąco, warto odwiedzić strony Instytutu.

