Do Polski wracają upały. Meteorolodzy wiedzą, jaki będzie wrzesień

Tegoroczne lato było wyjątkowo kapryśne. Miłośnicy afrykańskich upałów mogli być rozczarowani, ponieważ dni, w których termometry pokazywały powyżej 30 stopni było naprawdę niewiele. Jak się jednak okazuje, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

Początek września w większości kraju jest ciepły i pogodny. Na zachodzie oraz na Śląsku temperatura przekroczyła 25 stopni Celsjusza. Według meteorologów cały tydzień ma być ciepły. IMGW wydało na wtorek 2 września żółte alerty, czyli ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowo-wschodniej części kraju. Chodzi m.in. o część powiatów województw małopolskiego i podkarpackiego, a także łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. W tych regionach Polski termometry mają pokazać między 29 a 31 stopni Celsjusza.

Wysokie temperatury mogą przynieść ze sobą także opady deszczu. Burze i ulewy wraz z silnym wiatrem mogą wystąpić w kilku województwach m.in. pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim oraz lubuskim.

Według Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych pierwszy tydzień września ma być o 2-3 stopnie cieplejszy względem średniej na zachodzie Polski oraz na Pomorzu. Na wschodzie temperatury mają być aż o 4-6 stopni.

Nieco chłodniej ma się zrobić w weekend 6-7 czerwca. Na termometrach zobaczymy wówczas między 20 a 24 kreski. Także noce mają być stosunkowo ciepły jak na ten moment w roku – temperatury mają spaść do minimum 13 stopni. Jedynie na południu ma być nieco chłodniej – do 10 stopni.

Także drugi tydzień września zapowiada się pogodnie. Według meteorologów temperatura w całej Polsce ma przekraczać normę (przewidywana anomalia wynosi od 1 do 3 stopni C, a na środkowym wschodzie do 4 stopni). Między 8 a 14 września na termometrach możemy zobaczyć nawet blisko 30 stopni Celsjusza a wszystko przy dużej ilości słońca i niedoborach opadów.