Upały we wrześniu 2025? Sensacyjna prognoza na 16 dni. Temperatura „wystrzeli”!

Zakończyły się wakacje, a wraz z rozpoczęciem roku szkolnego pojawiły się pytania o prognozę pogody na wrzesień. Jak podaje tvn24.pl, bazując na analizie modeli meteorologicznych, które wykonała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, nad północnym Atlantykiem formują się pierwsze, wczesnojesienne niże, które kształtują warunki w północno-zachodniej Europie.

Jednocześnie nad południową i wschodnią częścią Europy umacniają się pogodne wyże. „Układy te sprzyjają formowaniu się klinów ciepła, sięgających od Bliskiego Wschodu i północno-wschodniej Afryki w głąb środkowej Europy” – czytamy.

Sensacyjna prognoza na wrzesień 2025. Temperatury „wystrzelą”!

Ze względu na te uwarunkowania istnieje możliwość, że temperatura we wrześniu w Polsce może nie tylko przekroczyć 28 stopni Celsjusza, a nawet osiągnąć jeszcze wyższe wartości. Modele meteorologiczne dają szansę na to, że termometry wskażą wartości rzędu 32-34 stopni Celsjusza. Nie jest to jednak pewny scenariusz, a jego spełnienie jest określane na 30-40 proc.

Jak wynika z 16-dniowej prognozy pogody, którą przedstawiło TVN Meteo, gorąco zrobi się już w najbliższy wtorek (do 30 stopni Celsjusza), w kolejnych dniach temperatura spadnie, a w piątek ponownie osiągnie ok. 30 stopni, by w niedzielę podskoczyć do nawet 32 stopni Celsjusza. Początek drugiego tygodnia września również zapowiada się ciepło, a termometry wskażą od 23 do 30 stopni Celsjusza.

W połowie miesiąca może dojść do załamania pogody, a upały przejdą do historii. 22 września temperatury wyniosą od 17 do 23 stopni Celsjusza, a dzień później – od 16 do 20 stopni. Będą za to odpowiedzialne polarne, chłodne masy znad Atlantyku, które będą głębiej i silniej wlewały się do Polski.

