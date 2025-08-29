Pogodowa sensacja w Polsce. Temperatury we wrześniu przekroczą 30℃

W sobotę (30 sierpnia) termometry w całym kraju wskazywały będą stosunkowo wysokie wartości temperaturowe. Najcieplej będzie na wschodzie – od 26 do 30 stopni Celsjusza. Nieco „chłodniej” zaś na zachodzie – w województwach wysuniętych w kierunku morza temp. oscylowała będzie wokół 22-23℃, a w regionach przy granicy z Niemcami spodziewać można się 23-24℃. W głębi kraju, wciąż bliżej wschodniej strony, termometry wskażą 23-25℃. Poza tym, w rejonach graniczących z Czechami czy Słowacją, temp. oscylowały będą wokół 24-26℃.

W niedzielę (31 sierpnia) temp. w całym kraju, wyłączając woj. w pobliżu gór i Morza Bałtyckiego, wyniosą około 23-26℃. Na najdalej wysuniętym terenie na południu Polski będzie natomiast 17℃. Na północy zaś – 22℃. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że w weekend spadnie gdzieniegdzie trochę deszczu. „Lokalnie pojawią się burze” – prognozują synoptycy. W ich trakcie suma opadów wynieść może 20-30 milimetrów.

Końcówka sierpnia jest więc dla wielu raczej satysfakcjonująca. A co przyniesie początek września? Redakcja portalu Onet prognozuje „rzadką” sytuację pogodową. Spodziewać możemy się „przewagi dni z temp. z zakresu ok. 20-35℃”. To wszystko dzięki „gorącym masom powietrza”, które wędrować będą po Europie i zatrzymywać w Polsce.

Pogoda we wrześniu. IMGW i ECMWF prognozują nawet 30℃

Państwowy Instytut Badawczy opublikował wizualizację danych, które pochodzą z Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody. Według ECMWF i ekspertów z IMGW początek września będzie ciepły i niezbyt deszczowy.

We wtorek (2 września) na Mazowszu termometry wskażą w ciągu dnia nawet 30℃. Najniższe temp. będą na wschodzie Polski i w rejonach podgórskich – 20-22℃. W pozostałej części kraju będzie to: na południu – 26-28℃, na północy – 24-26℃.

W środę (3 września) będzie „chłodniej” – poza obszarami nadmorskimi i podgórskimi temp. wyniosą 23℃, a w niektórych miejscach nawet ok. 28℃ (na Podlasiu).

W czwartek (4 września) sytuacja będzie lepsza – termometry wskażą bliżej 25-27℃ (oprócz Pomorza i rejonów w pobliżu gór).

W piątek (5 września) pogoda będzie najlepsza – wręcz wakacyjna. Temp. zbliżą się do 30℃. Praktycznie na całym zachodzie będzie 28-29℃ – to samo w centrum. Na północy będzie od 26-27℃, a na południu – 27-28℃. Mieszkańcy na wschodzie nie będą mieli też powodów do narzekań – doświadczą bowiem 26-28℃. W górach trzeba nastawić się zaś na ok. 21℃.

Sensacja. Za kilka dni na termometrach zobaczymy 31 stopni Celsjusza

Apogeum temperaturowe osiągnięte zostanie w sobotę (6 września). Na Mazowszu i Ziemi Łódzkiej termometry wskażą 30-31℃, co, jak na końcówkę lata (astronomiczna jesień rozpocznie się w 39. tygodniu 2025 roku), jest istną rewelacją. Na wschodzie kraju temp. oscylowały będą wokół 25-27℃, natomiast na południu, północy i wschodzie – 27-29℃.

Rejony podgórskie to zaś temp. w okolicach 23℃.

