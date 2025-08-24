Tak będzie wyglądał rok szkolny. MEN odkrywa karty

Nowy rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września. Z tej okazji przedstawiamy harmonogram zajęć oraz najważniejsze daty. W artykule sprawdzisz, kiedy wypadają święta i dni wolne, jakie terminy ferii przewidziano dla poszczególnych województw oraz w jakim dniu rozpoczną się wakacje letnie.

Daty te zostały określone w rozporządzeniu ministra edukacji dotyczącym organizacji roku szkolnego. Zapisano w nim, że „w szkołach (...) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września”.

Kluczowe daty

Rok szkolny 2025/2026 potrwa od 1 września 2025 roku do 26 czerwca 2026 roku. Z kolei maturzyści zakończą edukację wcześniej – 24 kwietnia.

Przewidziano dwie dłuższe przerwy świąteczne: zimową – od 22 do 31 grudnia, oraz wiosenną – od 2 do 7 kwietnia.

Do końca września dyrektorzy szkół muszą ogłosić dodatkowe dni wolne. Liczba tych dni zależy od typu szkoły: maksymalnie 8 w szkołach podstawowych, 10 w liceach i technikach oraz 6 w szkołach branżowych. Zazwyczaj obejmują one dni egzaminów lub rekolekcji.

Ferie zimowe

W roku szkolnym 2025/2026 ferie zimowe odbędą się w trzech terminach (zamiast czterech, jak w poprzednich latach). Nowe grupy województw zostały ułożone z myślą o równym rozkładzie uczniów i postulatach rodziców:

19 stycznia – 1 lutego: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,

2 – 15 lutego: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie,

16 lutego – 1 marca: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Resort edukacji podkreślił, że takie rozwiązanie ułatwi rodzinom z sąsiadujących województw wspólny wypoczynek. W kolejnych latach system będzie rotacyjny – województwa będą zmieniać terminy ferii.

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11–13 maja 2026 roku:

11 maja – język polski,

12 maja – matematyka,

13 maja – język obcy nowożytny.

Dodatkowy termin przewidziano na 8–10 czerwca.

Matura w głównej sesji odbędzie się 4–30 maja. Egzaminy pisemne zaplanowano na 4–21 maja, ustne – na 7–30 maja. Wszystkie pisemne rozpoczną się o godzinie 9:00 i 14:00. Dodatkowa sesja dla maturzystów, którzy nie przystąpią do egzaminów w maju, została wyznaczona na 1–16 czerwca (pisemne) oraz 8–10 czerwca (ustne).

