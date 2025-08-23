MEN wprowadza rewolucję w szkołach. Nowy obowiązkowy przedmiot i mniej religii

Nowy rok szkolny przyniesie uczniom sporo zmian. Od 1 września 2025 r. w liceach i technikach wprowadzony zostanie obowiązkowy przedmiot – edukacja obywatelska, obejmujący trzy godziny w całym cyklu kształcenia. W szkołach branżowych I stopnia uczniowie spędzą na nim dwie godziny.

Celem zajęć jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym. Uczniowie poznają mechanizmy funkcjonowania państwa, zasady działania samorządu, dowiedzą się, czym jest debata publiczna i jak skutecznie bronić swoich praw. – Bardzo się cieszę, że ten potrzebny we współczesnym świecie przedmiot staje się realny i namacalny, przygotuje młode osoby do życia we współczesnym świecie, da im poczucie sprawczości, da im praktyczne umiejętności i poczucie dumy i patriotyzmu – podkreśliła minister edukacji Barbara Nowacka, podpisując 6 marca projekty rozporządzeń dotyczące podstawy programowej.

Zmiany w planie lekcji

Konsultacje nad nową podstawą programową trwały od 31 października do 21 listopada 2024 r. Po ich zakończeniu zdecydowano, że edukacja obywatelska stanie się przedmiotem obowiązkowym.

Wraz z wprowadzeniem nowego przedmiotu zmieni się też organizacja dotychczasowych zajęć. Liczba godzin religii i etyki zostanie zmniejszona z dwóch do jednej tygodniowo, a lekcje te będą mogły odbywać się tylko bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach szkolnych. Rozwiązanie to ma ograniczyć tzw. „okienka” w planach lekcji uczniów.

Edukacja zdrowotna: nowy, dodatkowy przedmiot

Od września do szkół podstawowych i ponadpodstawowych wejdzie również edukacja zdrowotna, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot obejmie uczniów klas IV–VIII podstawówki oraz I–III liceów, techników i szkół branżowych I stopnia. Choć edukacja zdrowotna nie będzie obowiązkowa, resort edukacji podkreśla, że jej wprowadzenie ma dostosować system nauczania do współczesnych potrzeb młodzieży, przygotowując ją do świadomego dbania o zdrowie i życie w społeczeństwie.

