MEN wprowadza zmianę w szkołach. Ważny termin dla rodziców

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny. Zarówno dla uczniów i nauczycieli oznacza to szereg zmian. Od września 2025 roku z planów lekcji zniknie HiT. Ograniczona zostanie także liczba godzin lekcji religii z dwóch do jednej tygodniowo. Barbara Nowacka postanowiła także wprowadzić dwa nowe przedmioty – edukację obywatelską oraz edukację zdrowotną.

Edukacja zdrowotna w polskich szkołach

Początkowo Ministerstwo Edukacji Narodowej chciało, aby edukacja zdrowotna, która ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie. była przedmiotem obowiązkowym. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tych planów. W roku szkolnym 2025/2026 przedmiot ten będzie nieobowiązkowy. Uczniowie nie będą otrzymywać ocen a udział w zajęciach i postawa ucznia nie będzie miał żadnego wpływu na promocję do kolejnej klasy.

Decydując się na wprowadzenie nowego przedmiotu, ministerstwo tłumaczyło, że „edukacja zdrowotna to nowoczesny przedmiot, którego celem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w rzetelną wiedzę, umiejętności oraz postawy umożliwiające skuteczne dbanie o zdrowie własne i innych osób we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym, społecznym, środowiskowym i cyfrowym”.

Edukacja obywatelska. Jak zrezygnować z zajęć?

Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dzieci brały udział w zajęciach, muszą złożyć w tej sprawie specjalne oświadczenie. Pełnoletni uczniowie sami muszą zadbać o przygotowanie stosownego dokumentu. MEN zaznacza, że „decyzja o rezygnacji z zajęć musi być dokładnie przemyślana i powinna dotyczyć wyłącznie danego roku szkolnego”.

Resort podkreśla również, że wcześniej zarówno do rodziców, jak i pełnoletnich uczniów, zostanie przekazana informacja o celach i treściach programu nauczania, a także o dostępnych materiałach edukacyjnych. Jeśli nadal będą chcieli zrezygnować z uczestnictwa w edukacji obywatelskiej, warto pamiętać, że należy to zrobić w określonym terminie. Wnioski można składać tylko do 25 września.

